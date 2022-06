AEW Double or Nothing 2022-resultater

29. mai 2022 presenterte AEW sin årlige «Double or Nothing» PPV live fra T-Mobile Arena i Las Vegas, Nevada.

AEW Double or Nothing 2022-pre-showet begynner med Tony Schiavone og Excalibur som kunngjør sin velkomstkveldsplan, etterfulgt av en reklamevideo av Malakai Black for House of Black. De anerkjente (Max Castor & Anthony Bowens) og The As Boys (Austin & Colton Gunn) varmer opp rommet. Etter flere reklamevideoer har vi ankomsten av Hook og Danhausen etter ankomsten til Tony Ness og Mark Sterling for kveldens første kamp.

Tag Team Match

Tony Ness og Mark Sterling vs. Hook og Danhausen

På slutten av kampen slo Hooke ned en fangstfanger Suplex, og han byttet deretter til Danhausen for seieren.

Vinnere: Hook og Danhausen

Velkommen til Jim Rose like før kakens slutt.

Pie Live:

AEW DON 2022 Las Vegas, Nevada

Kommentatorer Jim Rose, Tony Schiavone og Excalibur.

– I kveld begynner showet med ankomsten av AEW Dynamite, den virkelige MJF.

Singlekonkurranse

Wardlow mot MJF

På slutten av kampen kastet Wardlow sin tiende powerbombe mot MJF, hvoretter han utførte en vellykket backhand.

Vinner: Wardlow

Etter kampen kunngjorde Tony Schiavone til Wardlow at han offisielt var på AEW-listen, takket være seieren mot MJF i kveld.

Tag Team Match

Unge Bukker (Matt og Nick Jackson) Mot Hardis (Jeff og Matt Hardy)

På slutten av kampen tar Matt Hardy en bieffekt på Nick Jackson, så fortsetter han skjebnens Twist og Jeff Hardy fullfører Swanton-slangen sin for seieren.

Vinnere: The Hardy (Jeff & Matt Hardy)

TBS Championship – Singles Tournament

Anna J. mot Jade Cargill (c)

På slutten av kampen kom Stockley Hathaway (tidligere Malcolm Bivens i WWE) inn og avledet Anna Jays oppmerksomhet, som ble med Jade Cargill på det andre tauet for å bære Jade til seier.

Vinner: Jade Cargill (c)

Etter kampen tar Keira Hogan og Red Velvet Anna for å angripe Jay for Jade Cargill, men plutselig kommer Chris Statelander henne til unnsetning når Athenas musikk (tidligere Ember Moon på WWE) høres ut. De tre kvinnene møter tilbakeslag.

Triokonkurranse

Dødstrekanten (Penta El Zero M, Pac og Rey Fenix) Mot House of Black (Buddy Mathews, Malakai Black & Brody King)

På slutten av kampen klatret PAC opp det tredje tauet for å bære den svarte pilen hans, og da lysene plutselig slo seg, spyttet Julia Hart den svarte tåken i ansiktet hennes. For suksess.

Vinnere: House of Black (Buddy Mathews, Malakai Black & Brody King)

Finalen i herreturneringen hyller Owen Hart

Adam Cole mot Samoa Joe

På slutten av kampen overrasket Adam Cole Samoa Joe med et superspark på skulderen, hvorpå han knyttet ytterligere tre lenker og avsluttet sin bom for seier.

Vinner av Owen Heart Tribute-turneringen for menn: Adam Cole

Finalen i kvinneturneringen til hyllest til Owen Hart

Ruby Soho mot Brit Baker

På slutten av kampen overrasket Brit Baker Ruby Soho av Rana Bin for seieren.

Owen Hart: Vinner av kvinnekonkurransen i hyllest til Brit Baker

Etter kampen kommer Martha Hart og takker AEW for å ha organisert kampen og for å la Owen Hart hylle bryteren. For kampens seier tildelte han et belte til Adam Cole og et belte til Brit Baker. Adam Cole og Britt feirer seieren.

Blandet triokonkurranse

Scorpio Sky, Ethan Page og Baiz Vansand (Med Don Lambert) Mot Sami Guevara, Frankie Gajarian og Dey Conte

På slutten av kampen slår Ethan Page Frankie Ghazarian med et rundhusspark, deretter fortsetter Frankie Ghazarian med sin TKO for seieren.

Vinnere: Scorpio Sky, Ethan Page og Baiz Vansand (med Dan Lambert)

Singlekonkurranse

Darby Allen mot Kyle O’Reilly

På slutten av kampen kastet Kyle O’Reilly det tredje straffesparket til Darby Allin, som deretter gikk opp i det tredje tauet og landet sitt dykkeknefall for seieren.

Vinner: Kyle O’Reilly

Pågår

Direkte resultater!

Addisjon eller subtraksjon hvert 20. minutt.

Bildekreditt: AEW