Afghanistan: 20 000 flyktninger som skal bosettes i Storbritannia i henhold til PM -planen – men kritikere sier at det ikke er nok | politiske nyheter

Etter Talibans overtakelse av landet, vil Storbritannia rekruttere 20 000 sårbare afghanere i årene som kommer som en del av en gjenbosettingsplan.

I henhold til det nye Skreddersydde programmet – modellert etter Storbritannias syvårige plan for å gjenbosette syriske flyktninger – har statsministeren lovet at tusenvis av afghanere med stor etterspørsel vil bli flyttet til Storbritannia.

Regjeringen tar sikte på at 5000 afghanere som er utsatt for krisen i landet deres, skal flyttes til Storbritannia i løpet av det første året av prosjektet.

Kvinner og jenter og religiøse og andre minoriteter prioriteres, og de har stor risiko for brudd på menneskerettigheter og overgrep fra Taliban.

Boris Johnson vil tale til parlamentsmedlemmer om krisen i Afghanistan.



Johnson, som snakket med USAs president Joe Biden tirsdag kveld, avduket planene i forkant av en fem-timers nødsdebatt i kongressen onsdag. Den nye krisen i Afghanistan.

Men statsministeren har allerede møtt oppfordringer fra Storbritannia – inkludert sine egne konservative parlamentsmedlemmer – om å gjøre et sjenerøst engasjement for å ønske Afghanistan velkommen til Storbritannia.

Regjeringen sier at Skreddersydd gjenbosettingsprogram vil bli gjennomgått ytterligere utover det første året, med totalt 20 000 afghanere som melder seg frivillig for langsiktig flytting.

Imidlertid sa tidligere statsråd David Davis, en engang konservativ leder, at Storbritannia bør se til å godta mer enn 50 000 afghanere på grunn av “mer direkte moralsk ansvar” etter Storbritannias to-tiår militære intervensjon i Afghanistan.

Ian Blackford, SNPs Westminster -leder, sa at Storbritannia bør sikte på å skaffe asyl til 35 000 eller flere afghanske flyktninger, mens Venstre -demokrater sa at gjenbosetting av 20 000 afghanere i Storbritannia burde være et “utgangspunkt” og ikke et “mål”.

Arbeiderpartiet sa at regjeringens foreslåtte gjenbosettingsplan “ikke møtte utfordringen” og risikerte “å sette befolkningen i Afghanistan i livsfare.”

Kabol flyplass kaos mens folk blir sittende fast på fly



Spørsmål om Storbritannias forpliktelse til Afghanistan, Johnsons nåværende forsøk på å utvise britiske statsborgere fra Afghanistan og Talibans gjenerobring av landet vil trolig stå overfor et stort ramaskrik. Nesten 40 millioner mennesker.

Utenriksminister Dominic Robb kan også få spørsmål om hvorfor han var i utlandet på ferie da Taliban kom inn i den afghanske hovedstaden Kabul.

Det syriske gjenbosettingsprogrammet ble avsluttet tidligere i år etter at 20 000 flyktninger flyktet til Storbritannia innen 2014.

Innenriksdepartementet erkjente at den nye Afghanistan -planen sto overfor “betydelige utfordringer” på grunn av det “komplekse bildet” i landet, men sa at ministrene “jobbet raskt” for å løse disse hindringene.

Statsministeren forventes å diskutere med andre verdensledere hvordan man kan lage et system for å identifisere de som er mest utsatt i Afghanistan – på et virtuelt G7 -møte i de kommende dagene.

Taliban holder sin første pressekonferanse



Den nye Afghanistan -planen er atskilt fra den nåværende Afghanistan Relocation and Assistance Policy (ARAP), som sørger for nåværende eller tidligere ansatte som jobber i Storbritannia i Afghanistan – og hvis liv anses å være alvorlig truet – med prioritert flytting til Storbritannia.

Omtrent 5000 tidligere afghanske ansatte og deres familier forventes å bli flyttet til Storbritannia under ARAP innen utgangen av dette året.

Siden juni har mer enn 2000 tidligere afghanske ansatte og deres familier allerede blitt bosatt i Storbritannia under politikken.

Evakueringen av britiske statsborgere, deres familier og tidligere afghansk personell fra Afghanistan på militære fly fortsetter.

I midten Advarsel om “skrekkprogram” i Kabul, hovedstaden i Afghanistan Mens folk slet med å fange fly for å forlate landet, innrømmet lederen for Storbritannias evakueringsarbeid at det var opp til dem å lede seg til byens flyplass.

Viseadmiral Sir Ben Kee, sjef for Joint Operations Command, sa at han hadde gitt en fullstendig vurdering av omfanget av fallet av Taliban -kontrollen i Afghanistan, og la til at “hoveddelen av turen var egentlig for dem.”

“Det er åpenbart at Taliban for tiden er sikkerhetsleverandører over hele Afghanistan, og det er et faktum,” la han til.

Siden lørdag har 520 britiske statsborgere, diplomater og tidligere afghanske ansatte forlatt landet på britiske militærfly.

Sir Benn sa at totalt 6000-7000 britiske borgere, kvalifiserte personer og ARAP-personell måtte forlate, men selv om han innrømmet “vi vet egentlig ikke”, må Storbritannia deportere dem.

Innenriksdepartementet har sagt at den nye bosettingsplanen for flyktninger i Afghanistan ikke vil “kompromittere nasjonal sikkerhet”, og at alle som kommer på den måten må gjennomgå strenge sikkerhetskontroller.

I en kommentar til prosjektet sa statsministeren: Vi skylder en takknemlighet til alle som har jobbet med oss ​​for å gjøre Afghanistan til et bedre sted de siste 20 årene.

“Mange av dem, spesielt kvinner, trenger vår hjelp nå. Jeg er stolt over at denne veien er lagt til rette for at de og deres familier kan leve trygt i Storbritannia.

“Den beste løsningen for alle er Afghanistan, som fungerer for alle afghanere.

“Det internasjonale samfunnet går sammen for å etablere et stabilt, politisk miljø for fremtidens styre i landet.

“Og det fokuserer på våre forsøk på å øke motstandskraften i den større regionen for å forhindre en humanitær nødssituasjon.”

Innenrikssekretær Priti Patel sa at prosjektet ville “redde liv”.

“Vi vil ikke forlate mennesker som er tvunget til å forlate hjemmene sine og nå lever i frykt for hva som vil skje videre,” la han til.