En pensjonert italiensk general som kjempet i Afghanistan i 2011 har sagt at det burde gått tregere å forlate Vesten. General Giorgio Batisti sa til Sky DG24TV Frida at “en endelig tilbaketrekking er nødvendig, med tanke på at han ønsker å forlate Afghanistan helt”. I stedet for å vente til vinteren, sa han, vestlige tropper “forlot midt i kampene, som tyver om natten, dette massive stedet i Bakram.”