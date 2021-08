Afghanistan News Live – Skrekkvideo av afghanere som faller fra planen etter å ha flyktet fra Taliban

Ben Wallace: Vi vil alle gjøre vårt beste for å gå ut

Forsvarsminister Ben Wallace sa til BBC -frokosten: “Jeg og innenriksministeren har jobbet veldig hardt for å fjerne andre restriksjoner eller byråkratiske barrierer, for eksempel Afghanistan -passet (må). Våre folk har bestått testene våre, og vi afghanere kan komme inn .

“Vi jobber med å bli kvitt dem når vi snakker. Jeg snakket med henne i går kveld, og jeg vil snakke med innenriksministeren i dag for å sikre at det kan fremskyndes. Vi vet alle, vi ser alle det vi ser i Delhi, tid er viktig, hver time teller.

“Hvis flyene våre, planlegging og ankomst og vi kan klare det så raskt som vi planlegger, bør ha kapasitet til å forlate mer enn 1000 mennesker om dagen i Storbritannia. For øyeblikket handler det ikke om kapasiteten på flyene, det er om hastigheten på behandlingen, det er derfor vi prøver å fikse det.

Han la til: «Fristen vår, opprinnelig planlagt 31. august, vil bli utgitt. Vi vil prøve vårt beste for å kaste ut alle, den største beklagelsen for tempoet i den afghanske regjeringens fall er at det er ingen tvil om at disse tidsplanene må reduseres, som vi flytter flere eiendeler til …

“Hvis vi kan holde flyplassen i tråd med det folkene våre har å tilby, håper jeg at vi kan få alle ut innen slutten av måneden. Det vil være noen mennesker igjen. Vi gjorde det klart de siste ukene at jeg jeg kommer ikke til å øke forventningene.