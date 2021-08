Afghanistan: Oversettere og livvakter blant tusenvis som kjemper for å unnslippe Taliban -fremskritt | Internasjonale nyheter

Imponerende afghanske militære kjøretøyer brøler gjennom gatene i Kabul.

Maskerte afghanske soldater med spesialstyrker satt høyt på Humvees og så på trafikken nedenfor da de passerte gjennom veikrysset, klare for aksjon med sine 50 kaliber maskingevær.

Dette er imponerende, men de siste hendelsene antyder at dette er et finér, en illusjon av makt.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Hva er faren hvis Taliban griper Afghanistan?



Hvert år overgav hæren, trent og veiledet av britiske og amerikanske styrker.

Taliban er ikke mindre enn en fillehær som alltid. Men fortsatt Afghanistan Timer faller til deres fremgang.

Regjeringen her vet det, det amerikanske utenriksdepartementet vet det, utenriksdepartementet vet det, stol på meg: Kabul vet det.

Alle er redde.

Fra en høyde utenfor hovedstaden ser vi den som nå er den viktigste flyplassen i verden.

Etter hvert som Taliban går videre og alle ruter til hovedstaden er under deres kontroll, er Hamid Karzai lufthavn den eneste måten å skaffe forsyninger – og enda viktigere, den eneste måten.

Bilde:

Hamid Karzai flyplass er den eneste måten å skaffe varer og forsyninger utenfor landet. Filbilde



Den amerikanske ambassaden, som dominerer sentrum, vil flytte sin virksomhet til flyplassen og slutte seg til den amerikanske og britiske hæren. Britisk ambassadestab vil følge etter.

Tusenvis av diplomatiske ansatte, frivillige og andre utlendinger vil snart begynne reisen fra den grønne sonen og palasspalasset, som har vært hjemsted for to tiår.

De passerer innbyggerne i Kabul og har ikke noe annet alternativ å bo, de vil ta veien til portene, bevoktet av amerikanske og britiske soldater, på Airport Road.

Til slutt inne vil de bli behandlet og forberedt for avreise bak eksplosive vegger og pistoltårn på flyplasskomplekset.

Bilde:

Livet i Kabul er relativt normalt, men Taliban nærmer seg med stormskritt



Kort om en anmeldelse, dette er det siste spillet.

Kabul er en by delt mellom de som kan komme seg ut eller de som kan komme seg ut og de som er fanget.

De håper titusenvis av amerikanske spesialinnvandrervisumsøkere vil bli behandlet.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Storbritannia må være ‘realistisk’ om Afghanistan



Det antas at mer enn halvparten av dem var fanget utenfor Kabul og ikke klarte å returnere til hovedstaden.

Mange er fanget i byer som Kunduz og Lashkar-e-Taiba, som allerede har falt til Taliban. Deres oppholdssted er ukjent.

Så langt har USA bare vurdert 1200 søkere. Resten prøver å behandle før det er for sent.

Rundt datamaskiner som drives av fagfolk, møter vi grupper av menn som sliter med å fylle ut søknadsskjemaer for afghanere som har jobbet for det internasjonale samfunnet.

Forsvarere, oversettere, full rekke jobber.

Bilde:

Sky News finner grupper av menn som sliter med å fylle ut visumsøknadsskjemaer for Afghanistan som har jobbet for det internasjonale samfunnet



Disse visumene var den eneste veien til sikkerhet, men prosessen var treg og tiden rant ut.

Den amerikanske regjeringens håndtering av denne forvirrende utvisningen for sivile og allierte i Afghanistan har blitt sterkt kritisert.

Noen måneder før tilbaketrekking av tropper, hadde president Joe Biden gjentatte ganger advart om at prosessen ville ta for lang tid og at amerikanske allierte ville bli overlatt til Taliban – som ville drepe dem.

READ Gruvedetektiven Eli Mahawa går av med pensjon etter fem år med livreddende arbeid i Kambodsja | Utenriksnyheter Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Hundrevis av afghanere flykter til den pakistanske grensen



Ali har jobbet som oversetter for spesialstyrker siden 2011 og har ennå ikke fått tillatelse til å reise.

“Vi har tjenestegjort i de amerikanske styrkene, vi har tjenestegjort i USA, ISA og koalisjonsstyrkene, de må ta vare på det,” sa han. [of] Det er vår tur til å hjelpe oss, “sa han til meg mens han ventet på at søknaden var ferdig.

“Vi hjalp dem, de reddet livet. Vi er mennesker i to kulturer, og de gjør ingenting uten oversettere.”

Bilde:

Så langt har USA behandlet bare 1200 søknader



Han er representativ for mange av de mest håpløse.

“Hvis Taliban kommer til Kabul, vil de tilgi de afghanske styrkene, men de vil ikke glemme oversetterne som jobbet for den amerikanske regjeringen fordi de tror vi er informanter, fordi du vet at når de blir drept, de skylder på oss fordi vi er øynene og ørene til amerikanerne. “

Flertallet i Afghanistan forbereder seg sakte på å ta byen igjen av Taliban.

De som kan gå, drar, og andre forbereder seg på å komme tilbake til et liv under dem – et liv de trodde de hadde etterlatt for godt.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller



Byen Kandahar er under Taliban -kontroll



På stor høyde i Kabul ser vi berømte dragere som flyr med drager.

Guttene her er for unge til å lære livet utenfor amerikanske og britiske tropper. Men sannheten er at foreldrene deres er klar over at moroa deres helt vil stoppe – drageflyging er forbudt under Taliban.

Forstaden til Logar -provinsen ligger 60 km fra dette fjellet, og jeg ser på byen.

Taliban har overtatt sentrum av logaritmen, som nå er under deres kontroll. De kryper nærmere hver dag.

Når den dagen nærmer seg, ekko himmelen over Kabul lyden av helikoptre. De er krigsmaskinene i en krig som nå ser ut til å være helt tapt.