Afghanistan: Pakistans sikkerhetsrådgiver advarer om nok en 11. september -krise og masseflyktningkrise hvis vestlige nasjoner forlater landet

Pakistans nasjonale sikkerhetsrådgiver har foreslått at Vesten kan møte flere 11. september hvis den forlater Afghanistan for andre gang.

Etter en streng advarsel fra Dr. Moid Youssef led Den internasjonale koalisjonen et knusende nederlag da den slet med å utvise de gjenværende troppene fra landet. Taliban.

Dr Youssef sa til Sky News at det kan forårsake en mengde flyktninger å forlate landet.

Pakistanske og Taliban -flagg finnes på de respektive sidene av grenseovergangen i Pakistans Saman



Da Sovjet trakk seg tilbake i 1989, snudde det på den vestlige regionen, sa han, og lot den bli et trygt fristed for terrorister.

Pakistan Taliban er ennå ikke anerkjent, men oppfordrer det internasjonale samfunnet til å “engasjere seg” for å unngå et sikkerhetsvakuum.

Dr. Yusuf sa at det var på tide at verden forente seg for å unngå fortidens feil.

“Hvis det ikke er penger AfghanistanHva tror du vil skje hvis ISIS-K og Al Qaida og andre slår rot, om ikke regimet?

Vestlige ledere har ikke annet valg enn å godta Talibans nye ledere i Afghanistan Bilde: AP



“Og det vil ikke bli forbudt for regionen. Jeg leste et sted, jeg tror det kom ut en rapport om at migrasjonsproblemet bør begrenses til regionen, og det vil det ikke være.

“Innvandrere vil flyte, terrorisme vil flyte, ingen av oss vil ha det, så ikke gjør den feilen igjen.

Fare forlatt på 1990 -tallet, avbrudd i lov og orden, sikkerhetsbrudd skjedde, ledet av internasjonale terrorister, det var en økonomisk krise, det var et regimeproblem og på slutten av dagen var det 911. “

Det har ennå ikke vært store flom av flyktninger som forlater landet, men hundretusener har blitt internt fordrevet og det er allerede farer for en rask forverring av den humanitære situasjonen.

Afghanske flyktninger ankommer Virginia, USA Bilde: Tom Williams / CQ Roll Call via AP Images



Terrorangrep torsdag ISIS -korrosjon Forklarer faren på flyplassen.

Pakistans regjering kan opprettholde sikkerheten i landet ved å samarbeide med Taliban i stedet for å isolere dem og hindre Afghanistan i å gå inn i borgerkrig.

Islamabad er i forkant av en PR-blitz, med mange vestlige hovedstader som prøver å presentere saken sin på et tidspunkt da den anser det som en faktor i fiaskoen i det nasjonsbyggende programmet de siste 20 årene.

Skys Adam Parsons rapporterer fra Rammstein flyplass i Tyskland, hvor tusenvis av afghanske flyktninger venter på å fly til USA for å starte et nytt liv



Landet har blitt anklaget for å ha spilt et “dobbeltspill” – ser ut til å være en seriøs alliert, samtidig som det støtter den militante gruppen og gir helligdom og støtte.

Pakistan er opptatt av å se islamske herskere i Kabul – årsaken til denne dualiteten er en måte å øke sin strategiske dybde og innflytelse i sin permanente krig mot sin mektige nabo India i Kabul.

Men den pakistanske regjeringen sier påstandene “ikke er basert på sannhet” og brukes som et “offer” for andres feil og feilberegninger.

Argumentet det legger frem er at Afghanistan aldri hadde en militær løsning i utgangspunktet, så en slik seier er en illusjon.

Bilde:

Taliban -militanter står vakt ved en sjekk i Wazir Akbar Khan -området i Kabul. Bilde: A.P.



Den sier at dette er den største virkningen av krigen mot terror, med 80 000 mennesker døde og to millioner internt fordrevne siden Afghanistan.

Dessuten er det sant at de nye skjeggetes herskere må anerkjennes av Vesten Godkjennelse.

Vi har allerede sett de internasjonale maktene spille i skam med teamet under luftheisen.

Så er det store spørsmålet – vil du engasjere deg i Taliban, eller hindre grupper som ISIS i å styrke seg i regionen?

Begge er radikale sunnimuslimske militante, men det er stor fiendskap mellom dem.

Pakistan er overbevist om at vår 20 år gamle fiende i den kampen kan bli vår venn.