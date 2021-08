Afghanistan: Tidligere Royal Marine Paul ‘Ben’ Farting ser på at kona forlater Kabul på et tomt fly

En tidligere Royal Marine Commando som prøvde å hjelpe mennesker å flykte fra den afghanske hovedstaden Kabul, har advart om at “vi kommer til å etterlate mange.”

Paul “Ben” Parthin, som driver et dyrehjem i byen, beskrev sin tidlige morgentur til Kabul flyplass torsdag slik at han kunne evakuere kona, Giza.

Deretter gikk hun ombord på et C-17 Globemaster militært transportfly, som fløy til sitt eget Norge, hvor hun ble funnet etter et tidligere forsøk på å fange et avgangsfly. Fast i en “syltetøy” utenfor hovedstadens flyplass.

Men i en “skandale” som så Kaisa fly ut, Mr. Afghanistan Til tross for tusenvis av mennesker som ventet på å forlate landet, virket det som et nesten tomt fly.

Det kommer etter ham Tidligere et “hold” på Boris Johnson Han advarte om at “folk kommer til å dø” i et forsøk på å kaste ut folk fra Kabul.

Folkemengder venter utenfor Kabul flyplass for å forlate Afghanistan



Han har lovet å bli i Kabul til de resterende 71 afghanske arbeiderne og deres familier forlater landet og finner en måte å beskytte seg mot Taliban.

I en tale til Sky News fra den afghanske hovedstaden beskrev Farting, som jobbet i Helmand-provinsen på midten av 2000-tallet, hvordan han og kona bestemte seg for å fly til Kabul flyplass når det var mørkt.

Dette for å unngå den store mengden “minst to tusen mennesker” som danner seg utenfor flyplassen hver dag.

“Å gå om natten har sine egne farer – det er et valg mellom to onder og takksigelse,” sa han.

Han tok sin gravide landsjef og sin lille sønn til flyplassen.

Farting avslørte hvordan flyet forlater flyplassen “hver time, enten det er fullt eller ikke” og “folk ikke kan komme inn, de kan ikke komme seg inn på flyplassen.”

Noen andre han kjente prøvde å ta sin egen tur til flyplassen senere enn han og kona hadde forlatt, men de “kunne ikke komme innen en kilometer” fra flyplassen.

“Vi kommer til å forlate folket, det er helt gitt,” sa han om den “hjerteskjærende” situasjonen i Kabul.

“Det er en fullstendig skru av en avkjørsel. Vi kommer til å se noen skumle scener.”

Kampen mot Taliban brøt ut i Kabul



Minst 12 mennesker er rapportert døde på og rundt flyplassen siden søndag, noe Farting sa at ikke burde ha skjedd.

Han sa at ideen om å måtte ta den samme turen til flyplassen i et forsøk på å hjelpe til med å evakuere de gjenværende ansatte var “helt skremmende”.

“Nå i bakhodet, hvis de får et fly, hvordan kan jeg ta dem til flyplassen?” Han la til.

Utenfor flyplassen, beskrev han, var det “ingen begrensninger” for noen å komme med pass og riktige dokumenter, og andre ikke.

Farting forklarte sitt løfte om ikke å forlate Afghanistan, og sa: “Vi har ødelagt landet deres over natt, og jeg kommer ikke til å gjøre det som politikere.

“De involverte regjeringene … sitter nå og vet ikke hvordan de kommer seg ut.”

Han uttrykte sinne over det faktum at vestlige regjeringer hadde 18 måneder på å trekke seg ut av Afghanistan og var frustrert over den “skremmende, helt skremmende” situasjonen i Kabul.

“Vi ville ha forlatt folket, og jeg kan se at soldatene blir alvorlig skadet den siste dagen i den siste flyreisen,” la Farting til.