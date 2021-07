Afghanistan: USAs ‘lengste krig’ slutter blant anklager om forræderi Afghanistan

Den amerikanske krigen i Afghanistan burde ikke bare være nok et Vietnam. “Jeg gjør ikke graver,” sa han Donald Rumsfeld, Arkitekten for den opprinnelige amerikanske invasjonen som døde i forrige uke. Til slutt gjorde den tidligere amerikanske forsvarsministeren to graver, og våren 2003 sendte han amerikanske tropper for å kjempe i Irak, i tro på at Afghanistan hadde “vunnet”.

Amerikanske tropper har vært i Vietnam i åtte år, men de er fortsatt inne Afghanistan 20. Dette har vært USAs lengste krig så langt.

Joe Biden har insistert på at tilbaketrekningen ikke er fullført, men at de gjenværende få hundre amerikanske troppene i Afghanistan er på sikkerhetsplikt. Oppgivelsen av Baghram lufthavn fredag ​​markerte en reell slutt på USAs militære tilstedeværelse i landet.

Bygget av Sovjetunionen på 1950-tallet, har Bagram vært sentrum for amerikanske operasjoner og en falleferdig fangeleir i to tiår. Amerikanske fly vil fortsette å fly over Afghanistan, men de vil bli sjøsatt “fra horisonten” og fra krigsskip og baser i andre land.

I likhet med Vietnam, søkte USA og klarte ikke å ødelegge etter en fredsavtale med en motstander. I likhet med Vietnam forventes det ikke at den modige fienden holder freden. Saigon varte i to år mot den nordvietnamesiske hæren etter USAs tilbaketrekning. Noen amerikanske etterretningsvurderinger ga ikke engang seks måneder til Kabul.

Ambassaden i den afghanske hovedstaden har sin egen “beredskapshandlingsplan” for de verste situasjonene Politikk På fredag ​​bringer det uunngåelig minner om den ydmykende kampen fra taket til Saigon-oppdraget i april 1975. Og da som nå, ber de som jobbet med amerikanerne, som militære tolker, om å bli utvist med dem.

Ifølge FN har Taliban hatt kontroll over minst 50 distrikter i Afghanistan siden 50. mai. Med USA borte prøver den afghanske offentligheten å organisere seg Defensive krigere For å beskytte landsbyene sine mot styrkene som venter på landsbygda rundt dem.

Den militære leksjonen til Vietnam var at den ikke kunne holde en motopprør tusenvis av miles hjemmefra i USA mot en ideologisk drevet fiende forankret i et samfunn som til slutt så amerikanske tropper som okkupanter. Dette er en lærdom – så glemt i spenningen som fulgte angrepene 11. september.

Rumsfeld mente at skyggen av Vietnam kunne mildnes ved bruk av et lite antall amerikanske spesialstyrker i forbindelse med lokale krigere, men USAs engasjement i Vietnam begynte i 1964, da små “A-Team” rådgivergrupper trente vanlige og paramilitære grupper i Sør.

På slutten av Afghanistan ble det ansatt unge amerikanere som ikke en gang ble født da krigen startet, som i noen tilfeller reiste mye med foreldrene.

Begge krigene virket som en sjarm, og trakk flere tropper, penger og utstyr for å rettferdiggjøre og beskytte det som allerede var brukt eller tapt. Når amerikanere og afghanere døde for å drive ut Taliban, åpne skoler for jenter og heve hæren, virket det å være en svik.

Den mentaliteten fortsatte “krigen for alltid”, men det betyr ikke at den ikke var ekte. Våpenmenn og mange afghanske kvinner og sivilsamfunnsaktivister føler seg nå forrådt av avtroppende amerikanere for å forsvare landsbyene sine.

Uansett hva som skjer, er flere dødsfall og lidelser uunngåelige. Joe Biden og USA ville ikke være i stand til å unnslippe noe ansvar hvis de ikke var der.