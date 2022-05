Afghanske TV-programledere dekket til slutt ansiktene sine i luften: «Vi motsto å bære hele sløret, men …»

Kvinnelige programledere for store afghanske TV-kanaler sendte maskerte søndag, en dag senere, og forkledde sitt utseende i strid med Taliban-ordre og dermed underordnet gruppen et hardt syn på islam.

Siden de kom tilbake til makten i fjor, har Taliban innført en rekke lumske restriksjoner på sivilsamfunnet, hvorav mange har som mål å begrense kvinners rettigheter. Tidligere denne måneden utstedte Talibans øverste leder et påbud som beordret kvinner til å dekke seg fullstendig offentlig, inkludert ansiktet, med tradisjonelle burkaer. Tidligere var det nok med et skjerf for å dekke håret.

Afghanistans departement for fremme og undertrykkelse av terrorisme har beordret kvinnelige TV-programledere til å etterkomme dette innen lørdag. Men kvinnelige journalister gikk ut av ordren på lørdag og gikk direkte uten å dekke til ansiktet. Før du returnerer. Søndag bar de burkaer for å levere aviser på TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV og 1TV-kanaler.

«Vi gjorde motstand og var mot havnen» Det fulle sløret ble lovet av AFP Sonia Niazi, programleder for TOLOnews. «Men TOLOnews var under press og sa at enhver programleder som dukker opp på skjermen uten å dekke ansiktet (Taliban) burde få en annen jobb.» Hun tok kontakt. Mohammad Sadeq Akif Mohajir, en talsmann for departementet for fremme av moral og undertrykkelse av ektefeller, sa at myndighetene ikke hadde til hensikt å utvise kunngjørerne fra jobbene deres. «Vi er glade for at kanalene har gjort sin plikt skikkelig», kommenterte han til AFP. Taliban har beordret at kvinner som jobber i regjeringen skal sparkes hvis de ikke overholder den nye kleskoden. Det er også en risiko for at mannlige ansatte blir suspendert dersom deres koner eller døtre ikke følger dette.