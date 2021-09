Afrika: frivillige organisasjoner advarer om oppheving av hogstforbudet i Den demokratiske republikken Kongo

Kinshasa – I et brev til internasjonale klimagivere advarer en gruppe ledende miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner om en forestående klima- og biologisk mangfoldskatastrofe etter en plan om å oppheve et nesten 20 -års forbud mot nye hogsttillatelser i landet., Kunngjort av nestleder Statsminister, miljø- og bærekraftsminister Eve Bazaiba. [1]

Den demokratiske republikken Kongo (DRC) er hjemmet til den nest største regnskogen i verden etter Brasil. Det er hjemsted for 40 millioner mennesker, en karbonbutikk og et globalt naturmangfoldreservat. Det er også en naturlig barriere mot spredning av zoonotiske sykdommer. Mens deler av Amazonas nå blir netto karbonutslipp [2], har Kongo -bassenget vært relativt intakt så langt, selv om avskogingsraten har økt de siste årene.

Planen om å oppheve det nasjonale hogstmoratoriet, som har vært i kraft siden 2002, truer med å utdype klimakrisen i en tid da verden er langt fra å holde global oppvarming innenfor 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, det maksimale som er nødvendig for å unngå. de mest ødeleggende konsekvensene av klimaendringer. [3] Det kommer også foran en avgjørende internasjonal biologisk mangfoldskonferanse som skal lanseres i Kunming, Kina, neste måned og klimakonferansen i Glasgow i november, og midt i forhandlinger mellom Central Africa Forestry Initiative (CAFI, en gruppering av internasjonale regjeringer) og Democratic Republikken Kongo. regjeringen på en antatt pakke på 1 milliard dollar for å beskytte skogene.

Klimakatastrofen truer hvis det internasjonale samfunnet forblir taus om planen om å åpne verdens nest største regnskog for industriell hogst, advarer frivillige organisasjoner

Hvis moratoriet oppheves som planlagt, advarer frivillige organisasjoner om at området i DRKs regnskog som er overlevert til hogstselskaper kan øke med 20 millioner hektar, et område på størrelse med Storbritannia. Imidlertid potensielt opptil 60-70 millioner hektar med intakt skog [4]Hjemmet til tusenvis av lokale og urfolk, og truede arter som lavlands- og fjellgorillaer, skogselefanter og den endemiske Okapi, er truet. Det er vel etablert at selv “selektiv” hogst er hovedårsaken til tap av intakte skoger i Afrika, ettersom den er avhengig av et omfattende veinett for å oppnå lave tettheter av kommersielt verdifulle trær. [5]

Rainforest Foundation UK (RFUK) analyse viser at blant de skogkledde områdene som sannsynligvis vil bli overlevert til tømmerhoggere vil det vokse mer enn en million hektar i torvmyrer. De antas å lagre mer enn 2000 tonn karbon per hektar. Mengden karbondioksid som risikerer å slippe ut fra myrområdene i Den demokratiske republikken Kongo alene under nye hogstkonsesjoner, er anslått til mer enn 10 milliarder tonn, noe som tilsvarer nesten 200 års utslipp. Årlig nasjonalt karbon av Norge. [6]

I giverbrevet advarer frivillige organisasjoner om at det ikke er noe i det eksisterende hogstkonsesjonssystemet som tyder på hvorfor et troverdig internasjonalt støtteprogram for å beskytte DRKs skoger ville tolerere enhver utvidelse av det. [7] Loggføring i Den demokratiske republikken Kongo er full av korrupsjon, årsaken til omfattende miljøskader og sosiale konflikter, og gir nesten ingen fordeler for den kongolesiske økonomien. Opphevelse av forbudet ville ikke bare være i strid med en presidentordre fra 2005, men mange av landets eksisterende hogstkonsesjoner anses også som ulovlige. [8]

De siste årene har det vært flere store brudd på moratoriet, som strekker seg over millioner av hektar. Lokale kongolesiske frivillige organisasjoner har anlagt søksmål mot den tidligere miljøministeren. Mer nylig har den nåværende miljøministeren også fast bestemt nektet å svare på offentlige protester over den ulovlige tildelingen i fjor av en skogbevaringskonsesjon i skog i Bahamas-størrelse til et selskap, hvor en av aksjonærene er en belgisk gruveentreprenør. [9]

I stedet for å utvide hogstindustrien, sier frivillige organisasjoner og andre kongolesiske grupper at den bør reduseres med mye større støtte til lokale og urfolk som lever i frontlinjen for tropisk avskoging. [10] Vitenskapelige bevis fra hele verden viser i økende grad at lokalt og urfolkskontrollerte skoger lagrer mer karbon, er vert for mer biologisk mangfold og kommer flere mennesker til gode, som anerkjent av det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) og den mellomstatlige vitenskapsplattformen og politikk for biologisk mangfold og økosystemtjenester (IPBES).

Irene Wabiwa Betoko, leder for det internasjonale prosjektet for skogene i Kongo -bassenget: “Kongolesisk president Felix Tshisekedi ga et løfte på det siste Virtual Leaders Summit on Climate om å utvide skogvernet. Måneder senere stemte han for fornyet industriell hogst. Internasjonale givere snakker om grønne planer i Brussel, London eller DC, mens de fortsetter å finansiere land med politikk som skader lokalsamfunn, akselererer masseutryddelse og varmer planeten. Det kongolesiske folket og det internasjonale samfunnet fortjener pluss “.

Registrer deg gratis for AllAfrica -nyhetsbrev Få de siste afrikanske nyhetene rett til innboksen din Suksess!

Nesten ferdig… Vi må bekrefte e -postadressen din. For å fullføre prosessen, følg instruksjonene i e -posten vi sendte deg. Feil!

Det oppsto et problem under behandling av forsendelsen din. Prøv igjen senere.

Joe Eisen, direktør for Rainforest Foundation UK (RFUK), sa: “Med det globale karbonbudsjettet raskt synkende for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer, representerer enhver oppheving av hogstforbudet en av de største truslene mot tropiske skoger. I stedet for å tie om denne gjennomtenkte planen, må det internasjonale samfunnet nå samarbeide med den kongolesiske regjeringen og sivilsamfunnet for å støtte lokale og urfolk for å beskytte og trives i det vitale økosystemet. “

Tørris Jæger, generalsekretær i Rainforest Foundation Norway (RFN), sa: “Bærekraftig utvikling for nåværende og fremtidige generasjoner i Den demokratiske republikken Kongo avhenger direkte av beskyttelsen av de intakte tropiske skogene som er igjen i landet. Sikring av landene til urfolk, en prioritet for presidenten i Den demokratiske republikken Kongo, Tshisekedi, og den betydelige økningen i støtten til skogforvaltning i samfunnet bør være strategiske prioriteringer for Den demokratiske republikken Kongo, inkludert i partnerskapet med Forest Initiative of Central Afrika “.[9] Du kan finne et eksempel på nylige ulovlige oppdrag i Den demokratiske republikken Kongo her.