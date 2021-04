Afrofemononomy for å tilby forestillinger personlig av Begin The Beguine i New York og Oakland

Teaterkunstner-samarbeidet Black femme Afrofemononomy vil tilby en serie personlige forestillinger i mai i New York City og Oakland, California gjennom Arbeid røttene utkast. Blant verkene er tidligere kunngjort Kathleen Collins skanner Beguine begynner Y Det essensielle er ikke av Eisa Davis.

Tidligere i år har gruppen, som inkluderer Davis, Lileana Blain-Cruz, Charlotte Brathwaite, Jackie Sibblies Drury, Ayesha Jordan, Joie Lee, April Matthis, Jennifer Harrison Newman, Okwui Okpokwasili, Stacey Karen Robinson og Kaneza Schaal, blitt gjenforent til utforske Collins sene 1984 uproduserte enakterskvartett og Davis musikkteaterprosjekt. Begge verkene er spørsmål om sosiale spenninger på svarte kvinners fysiske og mentale helse, samt de samtidig forventningene til ytelse: spørsmål som gruppen tar opp gjennom sin egen modell for omsorg og frigjøring.

Unike arrangementer begynner 15. mai med Lesingen på Performance Space New York i et stykke av Blain-Cruz, Newman, Amelia Workman, Kara Young og Gabby Beans. Samme dag, på en benk i Central Park i Harlem, skal Matthis og Robinson opptre. Beguine begynner, et tilbud opprettet med Brathwaite.

16. mai Minne vil bli holdt i en arkade ved siden av Stone Street Historic District som en del av Downtown Live Arts Festival . Stykket spiller Davis og Schaal, med Drury som prosjektets retningsrådgiver. Til slutt vil Lee, Schaal og Drury presentere Helbredelsen i en park i Bedford-Stuyvesant på et senere tidspunkt som skal kunngjøres.

Alle forestillinger i New York er gratis, med donasjoner samlet til Black Women’s Health Imperative. I California vil Oakland Theatre Project presentere hele serien av individuelle handlinger sammen som en drive-in-produksjon, regissert av Dawn L. Troupe og Michael Socrates Moran, fra 15. mai til 3. juli. For mer informasjon, følg @Afrofemononomi På Instagram.

Davis Det essensielle er ikke Den har premiere 29. mai med installasjonen “Gold Taste” på Keith Haring Theatre på Performance Space i New York. Verket fremkaller Nella Larsen, Jessie Redmon Fauset, WEB Du Bois og Carl Van Vechten som figurer i en tenkt sunget og muntlig gjenforening som dreier seg om variasjoner på spørsmålet “Kan du være svart og ikke handle?”

I tillegg til presentasjoner, vil Afrofemononomy få kontakt med publikum online gjennom lydstrømmer som fremhever prosessen, ideene og resultatene. Nettstedet, samt innendørs og utendørs fasiliteter, vil også inneholde kortfilmarbeid fra utenlandske samarbeidspartnere i Norge og Senegal.