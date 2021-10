Age of Empires 4 utgivelsestid, når vil spillet bli utgitt? – Frokost

Age of Empires 4 slippes om noen dager, men når akkurat i Frankrike? Svaret ble gitt av Xbox Japan Twitter-kontoen.

Age of Empires 4, det nye verket som er lenge ventet av fans av franchisen vil bli utgitt om noen dager, Torsdag 28. oktober for å være presis på PC.

Hvis vi allerede vet lanseringsdagen, vet vi også spillets lanseringstid i Frankrike takket være Xbox Japan Twitter-kontoen, og derfor vil det være Klokken 17.00. i Frankrike kan du oppdage spillet.

Hva er den franske utgivelsestiden for Age of Empires 4?

Hvis du ønsker å vite utgivelsestiden for det nye verket til den berømte Age of Empires-lisensen, vel tittelen slippes klokken 17.00 i Frankrike ifølge bildet publisert av Twitter-kontoen til Xbox Japan som avslørte utgivelsestiden for spillet i henhold til de forskjellige regionene i verden.

Som du skjønner, Paris er ikke satt, men vi følger samme timeplan som Berlin og Age of Empires 4 vil derfor kunne spilles fra kl. 17.00 i Frankrike på Steam. Vi minner deg på det i forbifarten spillet kan spilles gratis hvis du abonnerer på Xbox Game Pass PC eller Xbox Game Pass Ultimate.

Mens du venter på å oppdage Age of Empires 4, ikke glem at spillet vil lanseres torsdag 28. oktober kl. 17.00 kun på PC.