Age of Empires: All June Games på GeForce NOW | Xbox One

Mens avviklingen av Stadia var et slag for skyspilling, fortsetter Nvidia sin lystige vei med GeForce Now, som utvider katalogen sin hver måned. Juni 2023-årgangen lover å bli spesielt velsmakende med den nært forestående ankomsten av den legendariske lisensen Age of Empires.

Age of Empires er nå kompatibel med GeForce

Mens Activision-Blizzard-oppkjøpet ennå ikke er bekreftet, holder Microsoft seg til løftene. Redmond-selskapet, som tidligere annonserte en tiårsavtale for å gjøre selskapets spill kompatible med GeForce Now, fortsetter å holde samtaler.

Fire spill fra Age of Empires-serien vil bli lagt til tjenesten fra og med juni. Hvis du allerede eier titlene, er denne skyen den perfekte muligheten til å dykke inn i franchisens univers.

Selv om det ikke er noen eksakt dato ennå, kan spillere allerede være glade for å vite at disse 4 opusene vil bli levert med alle utvidelsene som allerede er inkludert og de som kommer.

I tillegg til denne gode nyheten, vil totalt 20 spill legges til GeForce Now i juni. Full liste:

Age of Empires: The Definitive Edition

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires III: The Definitive Edition

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Killer Frequency (ny utgivelse på Steam, 1. juni)

Amnesia: Bunker (ny på Steam, 6. juni)

Harmony: The Fall of Reverie (Nyhet på Steam 8. juni)

Dordogne (Ny Steam-utgivelse, 13. juni)

Aliens: Dark Descent (ny Steam-utgivelse, 20. juni)

Trepang 2 (Ny Steam-utgivelse, 21. juni)

Layers of Fear (ny Steam-utgivelse, 21. juni)

Beyond the Park (ny Steam-versjon)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (ny utgivelse på Steam)

Trail Valley (Steam)

jeg fisker (damp)

Golfgjeng (Steam)

Kidnappe politi (Steam)

Bloons TD6 (Steam)

Dark Dungeon (Steam)

Darkest Dungeon II (Steam)