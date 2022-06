«Aha, we did it»: Britney Spears, nygifte Sam Askari, delte en video av hendelsen

Britney Spears giftet seg torsdag Hjemme hos ham i Thousand Oaks, California. Den 40 år gamle sangeren sa ja til kjæresten, 28 år gamle Sam Askari. Britney Spears og Sam Askari var veldig fornuftige når det gjaldt ekteskapet sitt, som nyhetene ble filtrert nylig i spesialmediene.

Paret var omringet av rundt 50 av sine nærmeste venner og familie. Til seremonien sang sangeren «Oops! … I Did It Again» mens treningstreneren valgte en klassisk smoking.

Sangerinnen la ut bilder og video av bryllupet på Instagram-kontoen sin. «Vi gjorde det, vi giftet oss«, skrev stjernen.»Det var en veldig flott dag. Jeg var så nervøs utover formiddagen (…) Seremonien var en drøm som gikk i oppfyllelse og festen ble enda bedre.«

Stjernen takket sine gjester for besøket»Mange fantastiske mennesker kom til bryllupet vårt, og jeg er fortsatt sjokkert. Drew Barrymore kom til både My Crush og Selena Gomez som ville være så søt i person hvis mulig. Jeg var målløs … Jeg kysset Madonna igjen og vi danset hele natten med Paris Hilton. Takk til Donadella Versace for å designe kjolen min. Jeg følte meg så vakker (…) Jeg tror vi alle falt på dansegulvet minst 2 ganger (…) Sam Askari jeg elsker deg!«.