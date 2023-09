AI: Google Chatbot kan koble til postboks – 19. september 2023 kl. 21.53.

San Francisco (awp/afp) – Google kunngjorde tirsdag at Bart, deres chatbot for kunstig intelligens, nå kan koble til andre bedriftstjenester – Mailbox, YouTube, Maps, etc. – Et steg til i kappløpet om å bruke denne teknologien.

«Hvis du for eksempel planlegger en tur til Grand Canyon (et prosjekt som krever flere faner), kan du be Bard om å hente alles arbeidsdatoer i Gmail, søke etter flyreiser og hoteller, få veibeskrivelse til flyplassen og se aktivitetsvideoer på Google Maps og YouTube – alt i én samtale.» forklarer det amerikanske teamets pressemelding.

Internett-giganten har utviklet banebrytende kunstig intelligens-systemer i årevis, men den ble overrasket på slutten av 2022 av suksessen til ChatGPT (OpenAI) og lanseringen av Microsofts nye Bing, søkemotoren, i februar. Kreative AI-egenskaper.

Google introduserte samtidig Bard, en chatbot som er i stand til å generere all slags tekst (redaksjoner, artikler, instruksjoner, samtaler, etc.) etter enkle spørsmål i dagligdagse språk som ChatGPT.

Det nye verktøyet, «Part Extensions», som ble utgitt tirsdag, kan trekke ut data fra Google Docs og Google Drive (Storage), inkludert dokumenter i PDF-format, sa selskapet.

Det skal hjelpe brukere å bli kvitt «hallusinasjoner», når programmet ikke har svar på spørsmålet som stilles og finner et – takket være en språkmodell: det «forstår» ikke hva ordene betyr.

En ny «Google It»-knapp lar deg sammenligne Bards resultater med resultater fra et Google-søk om samme emne og rapportere eventuelle avvik.

Store teknologiselskaper, ledet av Microsoft og Google, bruker raskt AI-funksjoner som kan bygges inn i deres online programvare (Office, Code, Search, Email, etc.) for å gjøre dem til en slags personlig assistent.

Samtidig må de overvinne innvendingene fra regulatorer, spesielt europeiske, fordi denne siste generasjonen av AI er mer bekymringsfull enn den forrige når det gjelder datakonfidensialitet, skadelige formål (svindel, feilinformasjon) eller sletting. arbeidsplasser.

På Bards nettside sier et vindu at de nye «utvidelsene» bare vil få tilgang til personlige data «med din tillatelse.»

Trekke ut personlig innhold fra Dokumenter, Disk eller Gmail for å målrette annonser, trene Bard eller bli sett av ansatte i selskapet.

afp/rp