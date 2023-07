AI: Google lanserer Bard, svaret på ChatGPT, i EU og Brasil

Engasjert i kappløpet om kunstig intelligens kunne Google ikke klare seg uten EU, til tross for regulatoriske restriksjoner: flere måneder for sent lanserte gruppen endelig Bard, svaret på ChatGPT, i rundt femti nye land. «Bard er nå tilgjengelig i de fleste land rundt om i verden og på de fleste utbredte språk,» sa Google, som introduserte verktøyet i februar for å konkurrere med flaggskipet OpenAI-programvare, hovedsakelig finansiert av Microsoft, torsdag i et blogginnlegg. «Vi har engasjert oss fra begynnelsen med eksperter, lovgivere og regulatorer for å drive denne utvidelsen fremover,» sa han. Den amerikanske gruppen måtte utsette lanseringen av Bard i EU etter spørsmål fra den irske personopplysningsregulatoren (DPC). Et bekymringsfullt tegn fordi konkurrenten ChatGPT, også anklaget for ikke å respektere europeiske regler, hadde blitt blokkert i slutten av mars i en måned i Italia. «Google har gjort en rekke endringer i forkant av lanseringen, spesielt ved å forbedre åpenheten og endre noen kontrollmekanismer for brukere,» sa DPC-talsmann Graham Doyle i en uttalelse til AFP. «Google har gått med på å gjennomføre en revisjon og gi en rapport til DPC tre måneder etter at Bard er operativ i EU,» fortsatte han. Algoritmer for kunstig intelligens genererer mange frykt når det gjelder personvern, feilinformasjon eller respekt for åndsverk. Brussel ønsker å regulere sektoren gjennom en tekst som er under diskusjon og European Data Committee har også satt i gang en arbeidsgruppe om emnet. READ Caba og JJs "ZushiBoyz": Rarity, en god plan for artister?

Men pro-AI-selskaper og eksperter sier at slike forholdsregler kan bremse innovasjonen på kontinentet.

Google lanserte også produktet sitt i Brasil torsdag, til tross for en plan for å regulere Internett-innhold som de fordømte.

– Feil –

Trespråklig så langt (engelsk, japansk og koreansk), kan Bard nå uttrykke seg på rundt førti språk, inkludert arabisk, tysk, kinesisk, spansk, fransk og hindi, ifølge Google.

Du vil kunne uttrykke svarene dine muntlig, tilpasse stilen på svarene dine på profesjonelt eller uformelt språk, eller trekke ut informasjon fra et bilde.

Endelig vil det være mulig å fortsette gamle samtaler med kunstig intelligens, en funksjon som allerede er tilgjengelig i ChatGPT.

Presentert som et alternativ til tradisjonelle nettsøk, har chatbots opplevd enorm suksess siden lanseringen av ChatGPT i november 2022. Den er til og med integrert i visse verktøy fra den amerikanske giganten Microsoft, inkludert søkemotoren Bing.

For å holde seg i kappløpet har Google måttet øke hastigheten på sine egne AI-annonser, og spesielt avduket i mai sin nye språkmodell, kalt PaLM 2, som den planlegger å bruke i sin søkemotor og pakke med nettjenester ( Maps, Gmail, Dokumenter).

De to konkurrentene, etterfulgt av en haug med start-ups, konkurrerer med annonser med et erklært mål: at deres plattformer utstyrt med generativ AI blir de foretrukne personlige assistentene for allmennheten, men også for bedrifter.

Det globale markedet for generativ kunstig intelligens (inkludert tekst- og bildegenerering) kan generere 67 milliarder dollar i inntekter innen 2023, tidoblet ved slutten av tiåret, ifølge Bloomberg Intelligence og analysefirmaet IDC.

Disse robotene, som statistisk opererer på et gigantisk læringskorpus, har imidlertid en tendens til å gjøre feil med jevne mellomrom på grunn av mangel på resonnementferdigheter.

Bard presenterer seg dermed som et «kreativt verktøy», «eksperimentelt», som «kan vise unøyaktig eller sjokkerende informasjon». En annonse også til stede i konkurrenten din.

Den økonomiske modellen er fortsatt usikker, mellom gratis for Bard eller Bing AI, betalte funksjoner for ChatGPT eller abonnementstilgang, mens driftskostnadene er mye høyere enn for en tradisjonell søkemotor.