«AI har potensialet til å bli et museum for antitrustskrekk» | Teknikk

«AI har potensialet til å bli et museum for antitrust-grusomheter hvis vi ikke gjør noe,» sa Benoit Curie, leder av konkurransemyndigheten, torsdag under en rundebordskonferanse om organiseringen av det digitale arrangementet i Paris.

«Det er grunner til bekymring. Vi risikerer å se på dette området hele listen over konkurransebegrensende praksis som vi også har sett innen digital teknologi, nemlig restriktivt salg, blokksalg, hindringer for tilgang til data, agglomerasjonseffekter og egenpreferanse. Lederen for vakthunden sa fransk konkurranse siden januar 2022: «Alt dette kan skje veldig raskt.»

«Det er mye snakk om kunstig intelligens blant konkurransemyndighetene. (…) Disruptive innovasjoner er vanligvis bra for konkurransen. Men det er en risiko for at det blir overtatt av allerede veldig dominerende aktører,» sa han under Digital Alliance Forum.

«For å designe og distribuere AI-tjenester, trenger du dataene og datakraften (som) er i hendene på aktører, hvorav noen har en merittliste med konkurransehemmende oppførsel» for å forfølge, sa han.

«AI verdikjede»

Konkurransetilsynet, som avga sin mening om skysektoren i løpet av sommeren, ønsker nå å fordype seg i «AI-verdikjeden». I september utførte hun privat forskning ved Nvidia i Paris, den amerikanske giganten av grafikkort som tradisjonelt lar deg spille videospill, men som også er essensielle for funksjonen til algoritmer for kunstig intelligens.

«Et annet tema av interesse for konkurransemyndighetene er overtakelsespolitikk. «Vi har sett Microsoft delta i OpenAI (skaperen av ChatGPT), og Google og AWS i Anthropic, som er minoritetsdeltakelser, men spørsmålet oppstår om hva slags kontroll dette kan gi,» sa Mr. Currie. .

Til slutt, sky og AI er to sektorer som utvikler seg veldig raskt og for tiden forblir utenfor rammen av DMA, en ny europeisk tekst som pålegger en rekke nye forpliktelser på noen store plattformer, under kontroll av EU-kommisjonen. Legge merke til.

«Vil vi ha en DMA som er svært tilpasningsdyktig til risikoen for dårlig regulering hvis vi beveger oss for raskt? Eller ønsker vi å fortsette å gi en aktiv rolle til (nasjonal) antitrust under forutsetning av at den i seg selv er reaktiv? Dette er en sentral diskusjon vi vil ha med komiteen,» erklærte Currie.Kommer opp om våre strategiske alternativer for de kommende årene.