AI har som mål å erobre unge mennesker, Google tar tiltak for å unngå det verste

Hvis Google allerede tilbyr arbeidere bruk av kunstig intelligens for å gjøre dagen deres enklere, tenker det amerikanske firmaet også på studenter. Fra i dag kan unge bruke Bard til å stille spørsmål til en chatbot. En minimumsalder er fortsatt påkrevd.

Bard © Google

Google skjuler det ikke lenger, AI vil snart bli en del av hverdagen vår. Faktisk prøver firmaet å implementere kunstig intelligens i de fleste av sine tjenester. Som fremtidens Google Maps som ville være utstyrt med en virtuell assistent.

I tillegg lanserte Google også sin smarte chatbot Google Bard. Tilgjengelig i sommer, mottok AI nylig en stor funksjonsfylt oppdatering. Et første skritt for selskapet, som nettopp har annonsert åpne tjenesten for unge mennesker.

Bard åpner opp for unge studenter, men Google er fortsatt forsiktig

Opprinnelig reservert for voksne, Bard kan nå brukes av alle over 15 år. Den eneste forutsetningen er å ha en Google-konto. Foreløpig er chatbot-funksjonen Kun på engelskmen signaturen spesifiserer det flere språk vil bli lagt til snart.

For å unngå enhver debatt om sannheten til informasjonen gitt av Bard, implementerte Google nylig En funksjon Dobbel sjekk. Sistnevnte tillater AI sjekk svarene dine og se andre kilder som kan støtte eller tilbakevise deres uttalelser.

Den doble bekreftelsesfunksjonen i Bard © Google

Hvis det ikke er obligatorisk å bruke denne funksjonen, Google indikerer at det har gjort noen rettelser For å oppmuntre unge mennesker til å bruke dette verktøyet:

«Snart vil denne funksjonen bli aktivert automatisk når en ny Bard-bruker stiller sitt første spørsmål. Og for unge mennesker vil vi aktivt oppmuntre til bruk av dobbeltsjekking for å hjelpe dem å utvikle sin kritiske tenkning og evne til å analysere informasjon.» Tulsee Doshi, produktleder for AI Manager (Google)

I stedet, firmaet nevnte ingen spesielle begrensninger angående bruken av Bard av de yngre. Derfor bør sistnevnte ha tilgang til Samme innhold som voksne.. Et poeng som sannsynligvis vil vekke debatt, siden Google har blitt anklaget for å ha stjålet dataene til millioner av brukere for å trene opp AI.

Fontene: Google