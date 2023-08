AI kan finne ut passordene våre ved å lytte til lydene fra tastaturene våre

Kappløpet mot kunstig intelligens fortsetter å rokke ved våre vaner og applikasjoner på nettet. Utviklingen lover mange teknologiske fremskritt, men når vi faller i feil hender, er AI en ekstra risiko for dataene våre. Britiske forskere la nylig merke til evnen til AI til å gjette passordet vårt ved lyden av tastaturet vårt. Hvis passordet ditt består av en meningsløs kombinasjon av tall og bokstaver, vil det ikke være nok til å beskytte dataene dine…

Det de kaller «lyd-angrep» vil bli kraftig forbedret av mikrofonenes allestedsnærværende i hverdagen. Hvis vi kunne bekymre oss for opptak av samtalene våre til nå, stilte vi ikke spørsmål om tastaturet vårt. Bare den kunstige intelligensen utviklet av disse forskerne gjør det mulig å klassifisere datamaskinens tastetrykk ved hjelp av mikrofoner som er plassert i antall i miljøet vårt.

Konkret ble dataene deres samlet inn på to måter: opptak av datatastaturlyder ble utført gjennom en Telefon plassert på siden Og gjennom a Online videokonferanseverktøy (Zoom) For å simulere et avstandsangrep.

Resultatene oppnådd av disse informatikkingeniørene er alarmerende: «Når den ble trent på tastetrykk registrert av en telefon i nærheten, oppnådde klassifisereren 95 % nøyaktighet. Når den ble trent på innspilte tastetrykk ved bruk av Zoom videokonferanseprogramvare, oppnådde klassifisereren 93 % nøyaktighet.«, bekrefter studien.