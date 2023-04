AI knekker de fleste passord på mindre enn ett minutt – det er disse som holder stand

du vil også være interessert [EN VIDÉO] Kézako: hvordan krypteres data på Internett? Kryptografi er den eldste formen for kryptering. Det er spor etter ham…

Mindre enn et minutt: Dette er tiden det tar for en kunstig intelligens å tyde det meste av passordpassord som demonstrert av testen utført av cybersikkerhetsselskapet hjemmesikkerhetshelter knekker en base på omtrent 15 680 000 ekte passord.

Disse passordene kommer fra et RockYou-utvidelsehack gjort for noen år siden. Siden den gang har disse forlatte passordene blitt brukt til forskning på EmneEmne Sikkerhet Under testen ignorerte AI sesamer med mindre enn fire tegn og de med mer enn 18 tegn. Men for resten av passordene overlevde ikke de fleste av dem å sprekke etter 60 sekunder. For å oppnå dette resultatet brukte forskerne generatorgenerator passord passWIN. Dette verktøyet har en særegenhet: det fungerer fra et generativt adversarialt nettverk (GAN). Derfor er det to nettverk av nevronernevroner motsetninger

Den ene er en generator som brukes til å lage falske data. Den andre er en diskriminator, det vil si at den er i stand til å identifisere de sanne dataene blant de falske. I løpet av databehandling og inntak ble de to nettverkene bedre på sine respektive oppgaver, og til slutt ble modellen mer effektiv.

For det første knakk AI 51% av de kolossale passordene. databasedatabase på mindre enn ett minutt. Men det var ikke det vanskeligste. For Sesame Enhanced trente og knakk verktøyet 65 % av passordene på opptil en time. Og likevel var det ikke en serie enkle tegn, siden denne typen passord kan bestå av opptil 10 tegn med tall og små bokstaver.

Spørsmål om tid

Ved å presse på vanskelighetsgraden nådde AI 71 % av dekodetdekodet. Det tok ytterligere en måned å bringe dette tallet til 81 %. Resultatene av disse testene viser at de sterkeste passordene fortsatt er vanskelige for en kunstig intelligens å knekke. Bare legg til en liten dose kompleksitet med spesialtegn og store bokstaver slik at varighetvarighet dekryptering er kraftig økt. Dermed vil det ta opptil fem år før et passord på 10 tegn blander symboler, bokstaver og tall.

Forskerne forklarer at for radikalt å dempe iveren til AI, er det ideelle å lage et passord ved å kombinere store og små bokstaver, tall og spesialtegn, for totalt femten tegn. Med dette sikkerhetsnivået vil det for øyeblikket ta AI 14 milliarder år å knekke passordet. Men gitt hastigheten som AI-er avanserer med, bør de være i stand til å knekke den mest komplekse sesamen raskere enn forventet. Men kanskje ikke fort nok til slutt…

I over et år nå har de forskjellige høyteknologiske tenorene forsøkt å fullstendig eliminere passord for andre autentiseringssystemer. Dette er passordet med epleeplemen MicrosoftMicrosoft og Google har identiske prosesser. De er alle basert på Fido-protokollen (rask identitet på nettet) som ble utviklet av alliansen som følge av avtalen mellom teknologigigantene. Det vil også fungere for andre tjenester, som Meta eller Amazon for eksempel.