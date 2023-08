AI oppdaget nettopp en farlig 180 meter lang asteroide som nærmet seg jorden

En ny AI-algoritme, utviklet for å spore potensielt farlige jordnære asteroider, har med suksess oppdaget en 180 meter lang asteroide som nærmer seg jorden.

Den aktuelle asteroiden, som måler rundt 600 fot i diameter, har blitt betegnet 2022 SF289. Banen vil bringe den så nær jorden som 140 000 miles (225 000 kilometer). Denne avstanden er kortere enn den som skiller planeten vår fra månen. Denne nærheten cutelukke denne asteroiden som potensielt farlig. Men det er usannsynlig at den vil kollidere med jorden i nær fremtid.

Asteroide er på vei mot jorden, varsler AI forskerne

HelioLinc3D-programmet, som er ansvarlig for denne oppdagelsen, ble designet for å hjelpe Vera C. Rubin-observatoriet, under bygging i det nordlige Chile, i den neste tiårige undersøkelsen av nattehimmelen. Målet med dette kunstig intelligens-programmet er å oppdage romobjekter nær Jorden. Spesielt asteroider. Det gjør det med andre ord mulig å forutse mulige kollisjoner med planeten vår. Dette gjennombruddet ser også ut til å være avgjørende for å varsle forskere om banen til asteroider i retning av en kollisjon.

Ifølge Ari Heinze, en Vera C. Rubin-forsker, oppdaget 2022 SF289, ved å demonstrere effektiviteten til programvaren som brukes av observatoriet, styrke vår kollektive sikkerhet.

Asteroider nærmer seg jorden, bør vi bekymre oss?

Selv om titalls millioner romobjekter streifer rundt i solsystemet, fra små asteroider til dvergplaneter, bor de fleste langt fra jorden. Imidlertid, noen asteroider, som ligger i hovedbeltet mellom Mars og Jupiter, de har baner som bringer dem nærmere planeten vårnoen ganger bekymrende.

Romobjekter som kommer nær jorden kalles jordnære objekter. Imidlertid anses de som passerer innenfor 5 millioner kilometer fra planeten vår som potensielt farlige. Imidlertid denne klassifiseringen garanterer ikke en forestående kollisjon. Selv når det gjelder 2022 SF289, er det foreløpig ingen kjente potensielt farlige asteroider. Derfor er trusselen ikke bekreftet for neste århundre. Imidlertid overvåker astronomer disse objektene og banene deres nøye for å unngå kollisjoner ved bruk av kunstig intelligens.

Den nylige oppdagelsen av 2022 SF289 ble muliggjort av asteroidesøkealgoritmen. Den ble også kombinert med data fra ATLAS-undersøkelsen utført på Hawaii. Dette for å teste effektiviteten før oppstart av Rubin-observatoriet. Denne deteksjonen demonstrerer evnen til HelioLinc3D til oppdage asteroider med færre observasjoner enn tradisjonelle metoder.

AI : løsningen for å oppdage en asteroide og forhindre farer

Vera Rubin-observatoriet, utstyrt med et 27 fot bredt speil og 3200 megapikslers kamera, planlegger å skanne nattehimmelen to ganger om natten. Dette vil øke hastigheten på oppdagelsen av potensielt farlige gjenstander. Selv om mer enn 2350 potensielt farlige asteroider er oppdaget, er astronomer fortsatt årvåkne. det er fortsatt mange andre trusler å oppdage.