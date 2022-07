AI-programvare vil gjøre det mulig for en million mennesker å gjøre ord om til kunst

Oppstarten OpenAI vil åpne sin kunstige intelligens-programvare DALL-E for en million mennesker, slik at de kan lage illustrasjoner, ganske enkelt fra verbale instruksjoner, og deretter bruke dem i bøker, brosjyrer eller på Internett, selv for kommersielle formål.

Dette dataprogrammet kan generere bilder fra nøye utvalgte ord, som «Baobab kledd som en forretningsmann som ser opp mot himmelen» eller «Sjøoter i stil med Johannes Vermeers Pike med en perleøredobb».

Programvaren tilbyr ulike originale kreasjoner og brukeren kan avgrense valget sitt.

Den ble «trent» ved maskinlæring, det vil si ved å innta en astronomisk database med bilder med beskrivelser.

«DALL-E, systemet for kunstig intelligens (AI) som skaper realistiske bilder og kunst fra naturlige språkbeskrivelser, er nå tilgjengelig i beta,» sa den San Francisco-baserte oppstarten i en uttalelse.

Hun planlegger å invitere en million mennesker som allerede står på venteliste i løpet av de neste ukene.

Disse brukerne vil ha «per dags dato rett til å kommersialisere bildene de lager med DALL-E, inkludert retten til å trykke på nytt og selge dem,» spesifiserer OpenAI, som ble medstiftet i 2015 av Elon Musk. Tesla-sjefen forlot selskapet i 2018.

De vil i utgangspunktet ha 50 gratis kreditter, hver kreditt vil tillate dem å sende en forespørsel til programvaren, som svarer med tre eller fire bilder.

Selskapet har konfigurert programvaren med sikkerhetstiltak for å hindre brukere i å lage pornografisk, voldelig eller politisk innhold, eller til og med deepfakes, disse avvikende bildene som representerer ekte personligheter i oppdiktede situasjoner.

Han forsikret også at maskinen ikke reproduserte visse menneskelige skjevheter, at den ikke bare tilbyr hvite menn i 50-årene som svar på beskrivelsen «CEO».

DALL-E har allerede blitt testet av noen skapere, inkludert den østerrikske kunstneren Stefan Kutzenberger, som ønsket å vise «hvordan verkene til maleren Egon Schiele kunne ha sett ut» hvis han ikke hadde dødd 28, etter en nylig OpenAI-utgivelse.

Innholdsskaper Karen X Cheng designet det første forsiden av kvinnemagasinet Cosmopolitan generert av et kunstig intelligens-program i juni.