Air Canada forventer å kansellere store flyvninger denne sommeren

«Vi må, motvillig, foreta betydelige kutt i flyruten vår i juli og august, for å redusere passasjervolumet og -strømmene til et nivå vi mener er levedyktig for lufttransportsystemet,» sa Michael Russo, flyselskapets administrerende direktør. I en unnskyldende e-post til kundene.

Og Air Canada advarte, «Dette er en vanskelig avgjørelse, siden det vil føre til flere kanselleringer av fly og alvorlige konsekvenser for noen kunder.»

Selskapet forklarte at de nylige flyforsinkelsene delvis skyldtes en «plutselig økning i reiser» etter mer enn to år med pandemien og reiserestriksjoner som rammet sektoren alvorlig.

Denne økningen i reiser har skapt «ekstraordinært og uventet press på alle elementer av lufttransportsystemet på global skala,» la hun til.

Spesielt lange køer har dukket opp på Montreal internasjonale lufthavn de siste dagene, ifølge bilder sendt av kanadisk fjernsyn.

Denne kunngjøringen kommer timer etter at transportminister Omar Al-Ghubra fordømte de «uakseptable» forsinkelsene på flyplasser.

«Vi jobber for tiden med partnerne våre for å implementere ytterligere løsninger på denne globale situasjonen,» sa han på Twitter.