Air India bryter kompromissdata for 4,5 millioner passasjerer

Air India møter en stor (Ikke for stort skjønt) Brudd på luftdata i det siste minnet. De Times of India I følge Air India Avslørt I august 2011 og slutten av februar 2021 kompromitterte dataleverandøren et brudd på rundt 4,5 millioner passasjerer registrert i Citta. Inntrengerne kunne ikke få passord, men de hadde navn, kontaktinformasjon, billetter og hyppig flyinformasjon (inkludert Star Alliance).

Kriminelle hadde også tilgang til kredittkortinformasjon ettersom CVV / CVC-nummer ikke var inkludert.

Flyselskapet sa at det først ble kjent med hendelsen 25. februar (utstedte en advarsel 19. mars), men fikk først vite identiteten til de berørte passasjerene 25. mars og 4. mai. Det hadde allerede undersøkt bruddet og låst de infiserte serverne, inkludert tilbakestilling av passordene for det hyppige flygerprogrammet.

Det er ikke klart hvem som var ansvarlig for overtredelsen. Skaden var imidlertid ikke begrenset til ett flyselskap. STIA Sovende datamaskin EN Rapportere Kunder fra flere flyselskaper, inkludert Air New Zealand, Cathay Pacific, Finnier, Jeju Air, Lufthansa, Malaysia Airlines, SAS og Singapore Airlines har blitt berørt. Selv om dette kanskje ikke er så stort som Cathay Pacific-bruddet i 2018 som berørte 9,4 millioner kunder, kan reaksjonene føles globalt en stund.