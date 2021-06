Air Simulator tilbyr produkter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige • Eurogamer.net

Flight Simulator er satt til å lansere sin etterlengtede Xbox Series X / S innen en måned, men før det er det en annen stor global oppdatering for PC-spillere, som kommer i dag i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Utvikler Asobo tilbyr piloter muligheten til å utforske “enorme Ford, urbane utsikter, dominerende topper og hundre år gamle ikoniske slott” i sin nye nordiske landoppdatering, som inkluderer naturlig utvikling, avansert regional arkitektur, fem nye flyplasser, opptil 100 flyplasser og 78 data. Og mer enn nye interesser.

Når Verdensoppdateringen er lastet ned (først oppdater SIM-kortet og deretter fange Verdensoppdateringen fra spillmarkedet) vil spillerne også få muligheten til å takle fem nye Bush-turer – en for hvert av de nye nordiske landene – og fem nye landingsutfordringer , Danmarks Bournem, Islands Safzar, Sveriges Stockholm, Sverige Og fokusert på Wasa flyplasser i Finland.

Microsoft Flight Simulator – Nordics Global Update Trailer.

Asobo sier at ytterligere to globale oppgraderinger vil bli lansert i år, og de seks kommer med 2222.

I andre flysimulatornyheter chatter Asobo (mens I kveld Xbox Extended Showcase) Om noen av de nye funksjonene som blir introdusert med Xbox Series X / S-versjonen 27. juli. Disse tilleggsopplevelsene er designet for å gi nykommere tilgang til opplevelsen, og inkluderer et nytt alternativ for flyassistanse, slik at spillerne kan velge en destinasjon eller flyplass som er av interesse, og automatisk ta fly mens de suger deres AI-pilot.

Andre hjelpemidler inkluderer et land hvor som helst, noe som gjør det lettere å ta på, samt et nytt redningsalternativ som kan aktiveres hvis spillere får problemer mens de er i luften.

Aircraft Simulator – Xbox Series X | S Game Play Trailer.

Det er nye etiketter på kartet for å gjøre det lettere å oppdage interessante verdensfunksjoner, nye og avanserte opplæringsprogrammer (fra de opprinnelige åtte til 22 korte, men mer fokuserte leksjonene, fullført med et ytelsesindikatorsystem) og Discovery-flyalternativer for spillere å starte med. Disse inkluderer “de ti mest overbevisende stedene på jorden”, inkludert Mount Everest, pyramidene i Rio de Janeiro, New York og Egypt.

Konsollutgivelsen av flysimulatoren følger den gratis topppistolutvidelsespakken senere i år, som vi fikk vite under Microsofts Xbox E3-utstillingsvindu. Asobo snakker tett om detaljene, men erter at det kan være et annet fly med F-18 funnet i traileren. “Vi kommer til å gå raskt,” står det “og vi kommer til å være i faresonen”.