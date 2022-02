(CercleFinance.com) – Airbus Helicopters kunngjør signaturen d ‘langvarig status for Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Aviation Maintenance Services, samt tilgjengeligheten av kondensatorenes vedlikeholdssted og optimizer i høykvalitetsappen.

Kongsberg er en bedriftsutgiver av den nyliberale spesialiteten i forsvarsaktivisme.

I en av de fremste malene, Airbus-utvikling og verdsatte installasjoner i Kongberg for vedlikeholdsvedlikehold i vitessekøen du NH90, posisjonerer Kongsberg som den første oppgraderingen med tittelen på Airbus Utter, kvalifiserer for passvax. Il sigira aussi d’ouvrir des opportunitizer tegneseriereklame Norwegian, la Suide og Finland utnytter totalt 52 NH90.

I dette tilfellet identifiserer Airbus & Kongsberg ‘stemmestemmer’ for å utnytte en overlegen portefølje av samarbeidende leverandører.

“Cet accord er databasen for våre partneres ambisjoner med Kongbergs renforcera l’autonomie og Southeen’s suvenir in Norway’s domain spicifique”, kommenterer Damien Lamy, direktør for Co-operative Pilot of Co-operative Pvt.