Airbus: Biomass, European Space Agency (ESA) Forest Analysis Satellite, har nådd en stor milepæl …

Vellykket utplassering av satellittantenne for biomasseskogbruk

Den 12 meter lange reflektoren, brukt som en paraply, vil tillate nøyaktige målinger av karbon lagret i skoger rundt om i verden.

Stevenage, 21. oktober 2021 – Den europeiske romfartsorganisasjonens (ESA) Forest Analysis Satellite Biomass har nådd en kritisk milepæl med vellykket utplassering av en stor sorterbar reflektor (LDR) som mottar B-båndsdata fra skoger rundt om i verden.

Representanter fra Airbus, ESA og JBL (NASA) utviklet reflektoren med en diameter på 12 meter ved L3 Harris Technologies i Florida.

Chris Lloyd, president for Airbus Defence and Space Biomass Satellite, sa: “Den vellykkede utplasseringen av den største jordobservasjonsreflektoren til dags dato er et stort vendepunkt for biomasse.

Michael Fehringer, ESAs sjef for biomassemisjon, la til: “Vi er glade for å se den vellykkede utplasseringen av denne enorme reflektoren, et vitnesbyrd om det unike samarbeidet og samarbeidet mellom industrigrupper i Europa og USA. ESA og NASA / JPL.”

Dr. Paul Bad, administrerende direktør for UK Space Agency, konkluderte: «Når COP26 nærmer seg, er Storbritannia i forkant av romovervåking.

Klimaendringer er kjernen i veksten til selskaper som Airbus

Satellitter som gir forskere verdifull informasjon om planeten vår. Biomasseoppdraget vil forbedre kvaliteten på skogdata i verden betydelig. Jeg hadde nylig privilegiet av å se satellitten ta form i Stevenage, og ser frem til oppskytingen i 2023.

Den 12 meter lange reflektoren var sluttsteinen til den første rombaserte P-bånds syntetiske blenderåpningsradaren. P-båndet er den lengste radarbølgelengden som er tilgjengelig for jordobservasjon. Biomasse, et ESA Earth Explorer-oppdrag, vil måle biologien til skoger for å vurdere terrestriske karbonlagre og -strømmer i fem år.

Denne satellitten vil gi eksepsjonelt nøyaktige kart over biologien til tropiske, tempererte og fossile skoger og gi utviklingen av eksistensen av organismer i løpet av en fem år lang reise som ikke kan oppnås med måleteknikker på jorden. I de tørre områdene på planeten vil den finne bergarter som danner grunnlaget for kartlegging av bergstrukturen og søk etter grunnvannstabeller.