Airbus samarbeider med Blacktree Technology for å levere militær satellittkommunikasjonsløsning

Blacktree Technology har blitt det første medlemmet i Airbus ‘Maier-team, som vil svare på Australias JP9102-anbud for å levere et komplett forsvarssatellittkommunikasjonssystem.

Airbus sier at samarbeidsavtalen har som mål å levere en suveren militær satellittkommunikasjonsløsning for Australia og utvide forsvars- og romøkosystemet på lang sikt.

Som operatør av UK MODs Skynet 5 militære satellittkommunikasjonssystem, har Airbus jobbet med Blacktree i 15 år som en del av Skynet-programmet. Blacktree inngikk samarbeid med Airbus på Skynet 5 for å installere UHF-antennene for tre av Airbus ‘satellittstasjoner.

“Å jobbe med Airbus på Skynet-programmet for å levere innovative løsninger til UK MOD var en nøkkelfaktor i vårt oppdrag å bli en global markedsleder innen satellittkommunikasjonsløsninger på bakken,” sa Joe Nevin, administrerende direktør i Blacktree. “Blacktrees rekkevidde strekker seg nå fra vårt hovedkvarter i Australia til å løse kommunikasjonsproblemer for klienter i Storbritannia, Europa, USA og vår mangeårige klient, Australian Defense Force.

“Vi ønsker muligheten til å bli med Team Maier i å tilby verdensledende, velprøvde og suverene løsninger for militære satellittkommunikasjonsprogrammer i Australia, og spesielt JP9102.”

“Hos Airbus er vi alltid ute etter å øke vårt engasjement med militære satellittkommunikasjonseksperter, spesielt SMB, en tilnærming som har vist seg vellykket og gunstig for alle deler av Skynet 5-programmet,” sa Martin Rowse, kampanjeleder for Airbus for JP9102. programmet, sa han. “Med dette siste trekket vil vi samarbeide med Blacktree for å utforske hvordan vi kan støtte deres kapasitetsutvikling og øke innovative løsninger for nåværende og fremtidige kunder.

“Dette er nøkkelen da den australske forsvarsstyrken forbereder seg på å gå over til en fullstendig suveren militær satellittkommunikasjonsbestemmelse under JP9102-programmet.”

I 2016 etablerte Airbus en ny spesialbygd satellittstasjon i Adelaide for å motta sikker Skynet militær satellittkommunikasjon fra Airbus Defense and Space. Blacktree installerte UHF-antennene ved det australske anlegget som angivelig utvidet Airbus ‘eksisterende teleportkjede i Frankrike, Tyskland, Norge, Storbritannia og USA, og ga global dekning på både faste og mobile satellittjenester.

Airbus sier at det fortsetter å utvide sin investering og tilstedeværelse med viktige sikre tilkoblingstjenester i Australia, etter å ha levert marine kommunikasjonsløsninger til RAN i mer enn 40 år.