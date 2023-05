AirConsole og Team17 slår seg sammen for å levere en uforglemmelig spillopplevelse i bilen

Vitenskap og teknologiNye produkter og tjenester

ZRICO, 17. mai 2023 /PRNewswire/ — AirConsole og Team17 har slått seg sammen for å gi millioner av spillere i over 180 land en innovativ måte å spille de ikoniske Team17-videospillene på. Snart vil brukerne kunne glede seg over favoritttitlene sine som aldri før, ved å bruke bilskjermene som videospillkonsoller og smarttelefonene sine for å kontrollere karakterene sine.

Allerede kjent for å levere sømløse flerspillerspillopplevelser på tvers av PC, Mac, Android TV og Amazon Fire TV, viste AirConsole nylig frem på GDC hvordan de redefinerer landskapet innen bilspill med BMW. Både Team17 Digital-fans og nye spillere vil kunne spille sine favoritt-familiespill på BMW-en sin i løpet av sekunder. Siden de kommer forhåndsinstallert på AirConsole-utstyrte kjøretøy, er det ingen grunn til å bruke uendelig tid på å bla gjennom en rotete appbutikk på underholdningssystemet ditt.

Vår kjerneverdi er å gjøre spill mer tilgjengelig for alle, overalt, spesielt i biler. Derfor virket det logisk for oss å samarbeide med de som deler disse forventningene om fremtiden til bransjen. Vi er veldig glade for å vite at Team17 er på samme side som oss og at de vil bli med oss ​​på denne reisen, sa han. Antti Makkonen, ansvarlig for AirConsole-spill. Vi ser frem til å dele våre planer for fremtiden med alle; dette er bare det første steget i et veldig langt og vellykket partnerskap.

michael pattison, administrerende direktør i Team17, la til: Det er flott å være en del av en innovativ plattform som AirConsole. Vi er glade for å kunne samarbeide med dem og bringe spillene våre til AirConsole-utstyrte BMW-kjøretøyer, slik at flere venner og familie kan nyte dem mens du er på farten.

Begge selskapene fortsetter å innovere og utforske nye muligheter, så spillere kan se frem til spennende funksjoner og spilling snart. airconsole.es

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2017766/AirConsole_logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2078339/Team17_Logo.jpg

