Airdrop Kamino på Solana: Hvordan posisjonerer du deg for å dra nytte av det?

Siden slutten av november har flydråpene på Solana doblet seg. Til gjengjeld kunngjorde Peth, Gethu og snart Jupiter en felles landing. Andre protokoller kunngjorde eller antydet snart at de ville gjøre det samme. Vi har nylig dekket hvordan du posisjonerer deg selv for en potensiell MarginFi-airdrop. I dag skal vi ta en titt på en annen Solana-protokoll: Camino.

Camino utlånsprotokoll

Camino finansiering Det er en protokoll Utlån spre seg videre Solana nettverk. Dette lar deg gjøre det Samle på en desentralisert måte mellom sparer og låntaker.

Dermed kan sparere sette inn kryptovalutaer for å tjene penger. På den annen side kan låntakere gi et lån ved å bruke innsatte midler, i bytte mot et lånegebyr. I tillegg må låntaker sette inn sikkerheter i form av kryptovalutaer, som fungerer som sikkerhet ved låneinsolvens.

Siden begynnelsen av november har Kamino Finance registrert en massiv tilførsel av midler. I virkeligheten, TVL økte 10 ganger, fra $12 millioner til $120 millioner. I mellomtiden så hele Solana-økosystemet sin TVL doblet.

nylig, Camino avslørte at han gjerne vil implementere et poengsystem, for å bestemme aktiviteten til hver bruker. Faktisk viser protokollens nettsted en oppføring «Poengene kommer snart.». Denne typen system har allerede blitt sett på protokoller som Jito, som har Bruk disse punktene til å angi airdrop-allokeringer.

Mens poengsystemet raskt nærmer seg protokollen, er det Camino har for øyeblikket ingen koderer det sannsynligvis Det er interessant å posisjonere seg i påvente av et mulig luftfall.

Plasser deg selv på Kamino airdrop

Grunnleggende krav

Hvis du allerede har fulgt vår første veiledning, bør du ha en Solana-lommebok og midler. Hvis ikke, skaff deg en lommebok spøkelse Og De bugner av SOL Via din favorittbørs eller via en bro fra en annen blokkjede.

Merk at for øyeblikket tar poengsystemer ofte hensyn til volum og varighet av pengedeltakelse. Så, Jo høyere beløp det er involvert og jo lenger du setter inn penger på plattformen, jo flere poeng samler du.

Mengden som skal brukes er spesifikk for hver profil og risikovilje. Det er viktig å huske at denne strategien ikke er uten risiko.

Interaksjon med Camino

Når lommeboken din er full av SOL-tokens, vil vi kunne gå til den offisielle Kamino-nettsiden: app.kamino.finance.

Når vi nådde stedet, gikk vi ned i delen «lån låne» Fra søknaden. Det er her vi vil gjøre virksomheten vår etter å ha koblet til lommeboken.

Utlån og lån

Først vil vi gjøre dette SOL innskudd i utlån på protokollen. For å gjøre dette, finn GROUND og klikk «Rekvisita». Vi går Sett inn 0,5 sol i det angitte bassenget. Klikk «Innskudd» og… Bekreft gyldigheten av innskuddet ditt ved å signere transaksjonen.

Nå, for å maksimere sjansene våre, vil vi gjøre dette Også låne på protokollen. For å gjøre dette, gå tilbake til grensesnittet «lån låne». For denne opplæringen vil vi Lån USDT Ved å klikke «Lån» på USDT-linjen.

Vi skal låne 10 USDT for ikke å utsette vår posisjon for mye for avvikling. Klikk «Lån USDT» og signer transaksjonen for å fullføre transaksjonen.

Tilføre likviditet

Kamino-protokollen har også et system Skap. Det siste gjør det mulig Maksimer avkastningen på kontanter satt inn på en desentralisert børs.

Vær forsiktig, denne metoden har mer risiko. Faktisk, i tillegg til risikoen for at Camino svikter, legger vi til risikoene knyttet til finansutvekslingsplattformen. Det er Orca eller Raydium.

I denne delen skal vi gå til «Likviditet»-delen. Fra Kamino-protokollen. Der finner du en liste over alle likviditetspooler som støttes av protokollen. For denne opplæringen vil vi Sett inn i et stabilt basseng, som er USDT-USDC-bassenget. Kamino har en stor fordel, siden plattformen lar deg gjøre innskudd med en enkelt token.

Så, Vi vil sette inn 10 USDT som vi lånte på protokollen i USDT-USDC-poolen. Skriv inn beløpet, klikk «Innskudd» og valider transaksjonen.

Og der går du! Vi har plassert oss i ulike Kamino-produksjoner, med tanke på mulige airdrops. Så når poengene kommer, er vi allerede klare til kampen gårder.

Du finner et sammendrag av stillingene dine og deres helse øverst i Låne/lån-grensesnittet.

Fra nå av må vi smøre oss med tålmodighet og vente på nyheter fra Kamino Finance-teamene angående lanseringen av poengsystemet. Det er derfor du kan Følg protokollen på.