Airless-dekk kommer, og Facebook ønsker å ignorere Apple og Google og OnePlus Nord 3

Har du ikke tid til å følge med på gårsdagens nyheter? Markert fredag ​​juni 2023 Her: Michelin luftløse dekk kommer til Frankrike, men ikke for deg, Facebook ønsker å overstyre App Store og Play Store og OnePlus Nord 3 ser attraktiv ut. Husk å abonnere på Frandroid-nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av noen nyheter.

Michelin luftløse dekk kommer til Frankrike

Michelin lanserer sine Uptis luftløse dekk i Frankrike etter et vellykket forsøk i Singapore. Den etterlengtede teknologien for å unngå punkteringer og problemer Til slutt Reduserer dens miljøpåvirkning. Foreløpig er det bare La Poste-kjøretøyer i Hauts-de-France som kan dra nytte av dette, men man håper at også allmennheten i fremtiden vil kunne stille seg til disposisjon.

Facebook ønsker å ignorere Apple og Google

Med DMA kontrollerer ikke lenger Apple og Google appbutikkene på iPhone og Android. Meta kan hoppe på vognen ved å tilby muligheten til å laste ned applikasjoner direkte fra Facebook. Bare legg til et nytt annonseprodukt til kundene, og brukerne kan ha mange virus…

OnePlus Nord 3 vil glede fansen

OnePlus Nord 3 kommer og den ønsker å imponere fans av merket. Med interessante funksjoner som en varslingsglidebryter, en 6,7-tommers flatskjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens og en stor IMX 890 fotosensor for skarpe og detaljerte bilder, tar OnePlus sikte på å levere en flott opplevelse. Alt fansen forventer!

Vi inviterer deg til å følge oss Last ned vår Android- og iOS-app. Du kan lese artiklene våre, filene og se våre nyeste YouTube-videoer.