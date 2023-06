AirPlay kommer til hotell

Takket være en ny allianse ønsker Apple å implementere på hoteller. Målet er å gi en overlegen brukeropplevelse.

Apple kunngjorde på WWDC 2023 sin intensjon om å gjøre AirPlay tilgjengelig på hoteller. Dette vil tillate Apple-brukere å enkelt streame musikk og video til TV-ene på soverommet.

For å gjennomføre dette flotte prosjektet har Apple valgt å samarbeide med den kjente produsenten av LG TV-er. Produsenten er vidt til stede i hotelletablissementer over hele verden.

Apple x LG: en åpenbar assosiasjon

Ifølge LG er TV-ene deres de vanligste på hotellrom, og overgår Samsung, noe som førte til at Apple valgte partnerskapet. Målet med dette samarbeidet er å gjøre AirPlay like enkelt å bruke ved å eliminere passord, appnedlastinger og komplekse koder.

For å koble til, kan ingenting være enklere. Apple-brukere trenger ganske enkelt å skanne en unik QR-kode som vises på TV-en for å opprette en umiddelbar tilkobling.

Michael Kosla, visepresident for gjestfrihet, LG Business Solutions, ønsker dette innovative partnerskapet for reise- og gjestfrihetsbransjen velkommen. Ingen detaljer er avslørt om kompatibiliteten til LG TV-er med denne funksjonen.

fortsatt litt tålmodighet

Apple og LG er i ferd med å sluttføre detaljene for en hotelllansering av AirPlay senere i år. Dette nye initiativet lover å forvandle underholdningsopplevelsen på rommet. Konkret vil dette øke gjestetilfredsheten og gi hotellene en klar fordel over sine lokale konkurrenter.

Avslutningsvis går Apple og LG sammen for å demokratisere AirPlay på hotell. Målet er å forenkle innholdsdistribusjonen for Apple-brukere og tilby hoteller et ubestridelig konkurransefortrinn.

_

