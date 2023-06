AirPods: hva vil endre seg i de kommende månedene

Andre generasjon AirPods Pro vil motta programvareoppdateringer denne høsten, noe som forbedrer brukeropplevelsen.

Etter Apples Keynote denne mandag 5. juni, vil AirPods Pro (2. generasjon) også ha rett til sin andel av nye funksjoner. Faktisk forventes tre nye funksjoner: adaptiv lyd, tilpasset volum og samtalegjenkjenning.

adaptiv lyd

Hva er adaptiv lyd? Nærmere bestemt tilbyr denne nye modusen en personlig lydopplevelse ved å kombinere modusene Transparency og Noise Reduction. Det vil tillate AirPods Pro (2. generasjon) å subtilt justere til omgivelsesstøy.

Du vil for eksempel kunne høre trafikkstøy, for eksempel sykler eller biler, mens du drar nytte av aktiv støyreduksjon for resten av omgivelsene. Denne funksjonen inkluderer også samtalebevissthet, noe som betyr at stemmer kommer gjennom mens de demper bakgrunnsstøy, og forbedrer dine sosiale interaksjoner.

Egendefinert volum og talegjenkjenning

Egendefinert volum-funksjonen vil bruke maskinlæring for å analysere dine preferanser og bruksbetingelser. Den vil automatisk justere volumet på AirPods Pro (2. generasjon) basert på denne informasjonen. Dette vil gi en perfekt personlig lydopplevelse.

I tillegg til dette vil gjenkjenning av samtaler tillate deg å nyte mer flytende sosiale interaksjoner. AirPods Pro (2. generasjon) vil oppdage når du starter en samtale med noen. Dette vil ha effekten av automatisk å senke volumet på musikk og forsterke stemmer samtidig som omgivelsesstøyen dempes.

Andre nyheter

Apple planlegger også andre forbedringer når det gjelder brukeropplevelse. Faktisk vil AirPods Pro (2. generasjon) også dra nytte av automatisk bytte. Denne funksjonen vil redusere tilkoblingstiden mellom Apple-enhetene dine. Som lar deg raskt og enkelt bytte fra iPhone til Mac, for eksempel.

Og til slutt, Mute/Unmute vil være tilgjengelig på AirPods Pro, AirPods (3. generasjon) og AirPods Max. Du kan enkelt slå av eller på mikrofonen ved å trykke på stammen på AirPods Pro eller Digital Crown på AirPods Max.

Konklusjon

Takket være disse nye funksjonene vil AirPods Pro (2. generasjon) tilby en enda mer behagelig brukeropplevelse. Enten med en lyd tilpasset hvert miljø og hver interaksjon. Disse funksjonene er ment å forbedre lyttekomforten.

Utrullingen av disse nye funksjonene bør finne sted høsten 2023 (i september, derfor).

_

