Airpods Pro 2: Mot en lang forsinkelse for lanseringen av Apple-hodetelefoner?

Sene lanseringer er årets nye hit i teknologisektoren med de ulike forsyningsproblemene produsenter står overfor. Og kjemper liker eple de er ikke reddet, som vi har sett med deres Airpods 3, endelig utgitt etter mange sprett samtidig med merkevarens nye MacBook Pro. Og scenariet kan godt gjentas denne gangen for den neste versjonen av Airpods Pro 2 fra den amerikanske giganten, som ifølge denne kilden er planlagt til slutten av neste år. Klar til å vente igjen?

Det er «Tron»-lekkeren som bringer oss denne dårlige nyheten. Forklar at Airpods Pro 2 som et minimum ikke vil bli formalisert av Cupertino-selskapet før i tredje kvartal 2022.. En uttalelse basert ifølge sistnevnte på Apples interne industrielle kilder, og som motsier hans tidligere informasjon – som du finner ovenfor – der han forklarte at hodetelefonene skulle lanseres i andre kvartal.

Og hvis Tron ikke ga årsakene til denne “forsinkelsen”, kan man lett forestille seg at mangelen på halvledere, som allerede har gjort en del skade på iPhone 13-serien, som også er årsaken til Apples produksjonsvansker. Uansett, nå må vi vente på bekreftelsen av denne informasjonen, noe som vil triste mange!