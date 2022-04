Ajax / Dutch Cup / PSV-Ajax (2-1) / 17. april 2022 / PSV vinner Dutch Cup mot SOFOOT.com

PSV 2-1 Ajax

Mål: Guterres (48Og) Og Kagpo (50OgTil PSV // Gravenberch (23Og) Til Ajax

Hver gang.

Eredivisie-kapteinen, med fire enheter foran PSV, tapte Ajax Dutch Cup til Eindhoven Club (2-1) denne søndag kveld, mens Ryan Gravenberch startet laget perfekt med den første aktive Erik ten Hag.



Ajax, en to ganger defensiv mester på De Quieb, starter finalen med Sebastien Haller på benken, mens Brian Bobby og Martin Stecklenberg er i buret. Sistnevnte brukte dette møtet til å bekrefte at han faktisk var 39 år gammel og at reaksjonene hans nå var borte. Et bevis på dette var utligningen av Eric Guterres» heading som returnerte fra garderoben etter et frispark fra tidligere Toulouse-spiller Ibrahim Sankare (48).Og, 1-1). To minutter senere, da Cody Gagpo traff overflateinngangen, rørte den tidligere middelalderske Monacos-keeperen seg ikke en eneste dråpe og landet ham permanent på bakken (50).Og, 2-1).

Etter å ha mistet sin sjeldne perle Anthony, vil Eric Den Hawks Ajaxites være triste, spesielt ettersom de ble nektet to mål i avgjørende øyeblikk av kampen. Rett før pause kom Nowsher Masroy (45Og) Eller Davy Klaasen (57) minutter etter PSVs andre scoringOg) Å gå inn i Hollers kamp gjorde ingen forskjell på resultatet, mer enn den unge Mohamed Ihatren, her er Ajax, som gir PSV en tittel.

Avslutningen på den nederlandske sesongen lover å bli spennende ettersom begge lag møtes igjen 8. mai til en avgjørende kamp om landsmesterskapet.

PSV (4-2-3-1): Mvogo – M.Junior, Teze, Ramalho, Max – Gutiérrez, Sangaré – Weerman, Götze, Gakpo – Zahavi. Trener: Roger Schmidt.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg – Mazraoui, Timber, Martinez, Blind – Klaassen, alvarez, Gravenberch – Berghuis, Brobbey, Tadić. Trener: Eric Den Hawk.

MR.