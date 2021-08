Akademikere krever at Norge signerer 1,1 billioner euro fra suverene formuefond til netto nullpant | Nyheter

Økonomer og eksperter fra hele verden har signert en felles artikkel som oppfordrer Norges Global State Pension Fund (GPFG) til å melde seg inn i FNs Net Zero Asset Owner Alliance, hvis medlemmer forplikter seg til å redusere klimagassutslipp til netto null innen 2050.

SPU har for tiden 12,1 billioner kroner (1,16 billioner euro) i eiendeler og er verdens største enkelteier av børsnoterte aksjer, og eier mindre enn 1,5% av dem.

Artikkelen som ble publisert på nettstedet til den London-baserte tenketanken London-baserte Centre for Financial and Monetary Institutions (OMFIF) fremhevet fondets størrelse og sa: “Dette gjør GPFG til en av de største investorene i verden, og sitt engasjement for Net Zero Asset Owner Alliance er et viktig skritt mot å nå målene i Paris -avtalen. ”

34 akademikere og andre signerte denne artikkelen, med sentrale nordmenn, inkludert Knut Anton Mork, professor emeritus ved Institutt for økonomi ved Handelshøyskolen BI-som ledet et utvalg for fem år siden for å se på tildeling av aksjer i suverene formuefond.

Andre undertegnere inkluderer Nicholas Stern, tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, og Christiana Figueres, tidligere eksekutivsekretær for FNs rammekonvensjon om klimaendringer.

Denne artikkelen ble skrevet av Harvard Haaland, sjeføkonom i World Bank Groups Investment Funds Group on Finance, Competitiveness and Innovation.

Dokumentet sa at karbonavtrykket i SPUs aksjeportefølje var mer enn dobbelt så stort som Norges totale årlige utslipp, men til tross for dette hadde SPU ikke spesifikke utslippsmål og fokuserte først og fremst på klimarisiko fremfor klimapåvirkning.

“Den norske økonomien er på grunn av sin konsentrasjon i olje- og gassektoren svært sårbar for risikoen for klimaovergang,” skrev Haaland.

Artikkelen sa at en andel av SPUs portefølje eiendeler var “utslippskrevende” og derfor sterkt utsatt for klimarisiko, noe som økte den totale risikoen for å flytte inn i finansielle eiendeler i Norge.

“Vi oppfordrer den norske regjeringen og parlamentet (parlamentet) til å benytte anledningen til COP26 til å kunngjøre SPU -medlemskap i Net Zero Asset Owner Alliance,” heter det i artikkelen.

Det norske finansdepartementet informerte International Institute of Physics om at det ikke var i stand til å svare på artikkelen innen fristen, men ville svare så snart som mulig.

En talskvinne for NBIM sa til IPE at organisasjonen ikke hadde noen kommentarer til artikkelen.

Forrige måned sa Norges Bank – som driver SPU via datterselskapet Norges Bank Investment Management (NBIM) – til den norske regjeringen at fondet ikke bør bytte indeksen det for tiden sporer for en klimajustert indeks, og sa at det ikke trodde det var nok. Bevis for påstanden om at klimarisiko systematisk har blitt feilpriset.

NBIM er imidlertid en sterk talsmann internasjonalt for økt rapportering av klimarisiko fra virksomheter.

I midten av juli fortalte NBIM den britiske regjeringen at eventuelle nye regler som planlegger å forbedre landets rammeverk for revisjon og eierstyring, bør inneholde et krav for børsnoterte selskaper om å ta opp klimarisiko i sine rapporter.

I mai fortalte administrerende direktør i Sovereign Wealth Fund Nikolai Tangin til et parlamentarisk utvalg at organisasjonen hans hadde tatt opp klimaspørsmål i dialogen med selskaper som står for mer enn en fjerdedel av verdien av aksjeporteføljen.

Han sa at NBIMs forventninger til selskaper gjorde det klart at deres planer og mål skulle gjenspeile Paris -avtalen.

