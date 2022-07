Akk, den franske statsministeren Élisabeth Bourne trodde hun ikke lenger ble tatt opp med mikrofoner… (VIDEO)

Denne onsdagen er en viktig dag for den nye franske statsministeren Elisabeth Bourne. Faktisk presenterte han planen sin for delegatene fra forsamlingen under sin første tale om offentlig politikk. Hvis hun lykkes med denne øvelsen, var ikke Elizabeth Bourne feilfri i går.







På vei til forsamlingen vekslet han faktisk noen ord med innenriksminister Gerald Turmanin, som ble overrasket over hans ubehagelige uttalelser til pressen. Lite visste hun at mikrofonene fortsatt var åpne og at ordene hennes ble tatt opp.

«Vi bruker tid på å svare på dumme spørsmål. «Er du glad for å være her? «Vel ja, ellers ville jeg ha tatt en uke,» sa han, og refererte til spørsmålene journalistene hadde stilt ham øyeblikk før, «intelligent.»

Ikke bra, sir.

Sjekk ut opptakene nedenfor: