Akkurat da hun skulle begraves, våknet en ung kvinne i kisten hennes!

Rosa, 36, var involvert i en alvorlig trafikkulykke. Da han ble brakt til sykehuset, fikk peruaneren skadene før han ble erklært død av institusjonen. Da han fikk vite om den tragiske nyheten, holdt familien hans en begravelse 26. april i Lombok.

På tidspunktet for begravelsen av kisten der den unge Rosa var, var det en merkelig lyd som fikk blodet til de tilstedeværende til å fryse. Rosa banket faktisk på lokket på kisten. Våre kolleger fra Daily Mail rapporterer at da vi åpnet Rosas begravelsesseng, så vi kvinnen åpne øynene og så at hun var i live.

For å vurdere kvinnens alarmerende helse, tok kirkegårdsvakten deretter kontakt med politi og ambulanse. Rosa, som var i kritisk tilstand, kunne ikke reddes av sykehusets legetjeneste. Til tross for livsstøtte dør Rosa «igjen», men denne tiden er god.

Familien, sjokkert over denne vanskelige situasjonen, opptrer med et visst sinne. «Vi vil vite hvorfor svigerdatteren min ble tatt bort for begravelse i går.» Sa den avdødes tante.

En etterforskning har blitt åpnet for å forstå hvordan en ung peruaner ble erklært død i hennes fravær. I følge en mulig hypotese ville ambulansepersonell ha forvekslet koma med død, uten å nøyaktig bekrefte om dette skjedde med Rosa.