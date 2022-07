Aksjene begynner å falle igjen, påvirket av Russland

PARIS (Reuters) – Wall Street var ventet å falle onsdag og europeiske aksjemarkeder falt midt i sesjonen, ettersom kunngjøringen av nye russiske mål i Ukraina veide trenden og tok forrang over dempende bekymringer om russisk gassforsyning i Europa og Europa. Kraftige resultater for store selskaper. New York-indeksfutures peker på en åpning på Wall Street ned 0,22 % for Dow, 0,13 % for S&P 500 og 0,03 % for Nasdaq Paris, og CAC 40 er ned 0,26 % for 6185,11 rundt 11:20 GMT. Frankfurt, Dax cde 0,33% og London tapte FTSE 0,21%. I Milano falt MIB 0,6 % på bakgrunn av den politiske krisen i Italia.

Den europeiske FTSEurofirst 300-indeksen tapte 0,18 %, EuroStoxx 50 i eurosonen tapte 0,34 %, og Stoxx 600 tapte 0,14 %.

I dag, onsdag, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Russlands regionale mål i Ukraina ikke lenger er begrenset til den østlige Donbass-regionen, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Nyhetene sendte aksjemarkedene i minus da de fortsatte å dra nytte av Reuters-nyhetene om morgenen om at leveranser av russisk gass gjennom Nord Stream 1-rørledningen forventes å gjenopptas torsdag som planlagt på slutten av dagen. Årlig vedlikeholdsoperasjoner. Den europeiske union har også tilbudt sine medlemmer å redusere gassforbruket med 15 % frem til mars.

Og før de russiske uttalelsene, den politiske situasjonen i Italia, der presidenten for rådet, Mario Draghi, sa onsdag at han er klar til å forbli i vervet dersom koalisjonspartiene hans støtter ham, og forventer avgjørelser. Den europeiske sentralbanken begrenset imidlertid gevinstene torsdag.

Når det gjelder bedriftens inntjening, ifølge Refinitiv-data, forventes andre kvartals inntjening for Stoxx 600-selskaper å vokse i gjennomsnitt 22,1 % fra år til år, og blant grupper som allerede har publisert regnskapet, har 58 % overgått forventningene. .

I USA forventer analytikere en inntektsøkning på 5,8 % for S&P-500-selskaper, ifølge data fra Refinitiv.

Følgende verdier Wall Street

Netflix hoppet med 7,9 % på børser før markedet, og gruppen forventer en oppgang i antallet abonnenter på strømmeplattformen i inneværende kvartal etter å ha mistet 970 000 kunder i perioden april-juni.

verdier i Europa

I den pan-europeiske Stoxx 600 var nye teknologier (+0,52%), basisressurser (+0,26%) og energi (+0,46%) blant de sterkeste økningene, mens biler (-1,34%) viste størst nedgang.

Når det gjelder individuelle verdier, i CAC 40, gikk Carrefour frem 1,65 % takket være kunngjøringen om salget av det taiwanske datterselskapet, mens Publicis tok 1,03 %, etter bedre enn forventet kvartalsresultater fra Omnicom.

Andre steder i Europa steg Uniper-aksjen med 13,65 % da kilder sa at gruppen kan få lov til å overføre noen av sine økte gasskostnader til kunder under betingelsene av en redningspakke som forhandles med den tyske regjeringen.

Lavere ble Volvo Cars» prognose (-5,61%) godkjent.

modifisert

Europeiske obligasjonsrenter falt onsdag: Den tyske 10-årige obligasjonsrenten var på 1,203 % (-7,3 basispunkter) etter tirsdagens én ukes topp på 1,31 %, og den franske ekvivalenten var ned rundt seks poeng med 1,776 %.

Italias tiårs byggetakt falt mer, med 11,5 basispunkter til 3,31 %, mens rådsformann Mario Draghi står overfor en tillitserklæring, hvis resultat forventes rundt 17:30 GMT.

I USA falt avkastningen på 10-års statskassen med nesten fem poeng til 2,9652 %.

I valutamarkedet steg dollaren med 0,18 % mot en kurv av internasjonale valutaer som reaksjon på nye uttalelser om Ukraina fra lederen av russisk diplomati.

Euroen falt 0,16 % til 1,0208 dollar, og gir opp alle sine gevinster på håp om at Europa vil unngå en massiv gassmangel og utsiktene til en større enn forventet ECB-renteøkning på torsdag.

petroleum

Oljeprisen påvirkes av initiativer fra globale sentralbanker som tar sikte på å dempe inflasjonen og tegn på svak etterspørsel, mens US Energy Information Agency (EIA) forventes å kunngjøre klokken 15:30 GMT at råoljelagrene steg forrige uke i USA.

Prisen på et fat Brent-olje var 1,67% til $105,56 per fat, og US Light Crude (West Texas Intermediate, WTI) 1,43% til $102,73.

(Skrevet av Claude Chengo, sagt av Kate Enteringer)

av Claude Shingo