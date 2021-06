Aksjer skranglet av rente frykt

vi aksjemarkeder Det kom under press på fredag ​​da Federal Reserve antydet at en renteøkning kunne komme allerede neste år.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% Meg: DJI Dow Jones gjennomsnitt 33290.08 -533,37 -1,58% SP500 Standard & Poor’s 500 4166,45 -55.41 -1,31% I: COMP CO Nasdaq Composite Index 14030.375849 -130,97 -0,92%

Dow Jones Industrial Average falt 532 poeng, eller 1,57%, ned for femte dag på rad, mens S&P 500 og Nasdaq Composite tapte henholdsvis 1,31% og 0,92%.

Salget kom etter at St. Louis Fed-president James Bullard fortalte CNBC at en renteøkning kan komme neste år – foran Feds 2023-mål som ble avdekket onsdag. Renten på 10-årsnoten falt under 1,45% og lukket på sitt laveste nivå siden 2. mars.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% TSLA Tesla, INC. 623,31 +6,71 + 1,09% mynte Square, Inc. 237,17 +1.12 + 0,47%

Vekstaksjer utkonkurrert, inkludert Tesla Inc. og Square Inc. , som vanligvis drar nytte av lavere renter, når det gjelder ytelse.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% bukk Bank of America Corp. 38,75 -1.08 -2,71% JPM JPMORGAN CHASE & CO. 147,85 -3,86 -2,54%

Samtidig har bankaksjer som Bank of America Corp. Og JPMorgan Chase & Co er svakere fordi lavere renter reduserer netto rentemargin.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% NVDA Nvidia Corp. 745,55 -0,74 -0,10% mo MICRON TECHNOLOGY, INC. 76,95 -3,69 -4,58% INTC Intel Corp. 55,67 -1,51 -2,64%

Andre steder har produsenter av brikker inkludert Nvidia Corp. og Micron Technology Inc. og Intel Corp. blandet etter at en toparts gruppe amerikanske senatorer foreslo en 25% skattekreditt for investeringer i halvlederproduksjon. Amerikansk chipproduksjon har falt kraftig de siste årene til 12% av verdens produksjon, ned fra 37% i 1990.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% CAI CAI INTERNATIONAL INC 56.06 +17,88 + 46,83%

I avtalene, container leasing og administrasjonsselskap CAI International Inc. på oppkjøpet av Mitsubishi HC Capital Inc. Japansk for 1,1 milliarder dollar, eller 56 dollar per aksje. Prisen representerer en premie på 47% i forhold til hvor aksjene ble stengt torsdag.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% ebay EBAY, INC. 63.26 -2,07 -3,17%

Nettselskapet eBay Inc og Norges Adevinta har fått myndighetsgodkjenning for en avtale på nesten 13 milliarder dollar for deres tidligere rubrikkannonsevirksomhet. EBay vil motta 2,5 milliarder dollar i kontanter og 540 millioner aksjer i Adevinta-aksjen.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% ADBE ADOBE, INC. 565,59 +14,23 + 2,58%

I fortjeneste har Adobe Inc. På både topp- og bunnlinjens inntjening økte kvartalsinntektene med 23% i forhold til året før. Programvareprodusenten forutslo inntjeningen i kvartalet som var over forventningene.

bånd beskyttelse ellers de forandrer seg de endrer% SWBI Smith & Wesson-merker 23.35 +3,43 + 17,22%

Smith & Wesson Brands Inc. Våpenindustrien rapporterte en 67% økning i salget fra i fjor til rekordhøye 323 millioner dollar. Selskapet økte sitt kvartalsutbytte med 60% til 8 cent per aksje og kunngjorde et nytt $ 50 millioner tilbakekjøpsprogram.

I råvarer la WTI til 60 cent til 71,64 dollar fatet. I mellomtiden falt gull $ 5,90 til $ 1,767,90 en unse. Det edle metallet er ned $ 109,50 denne uken.

Få FOX-virksomheten din på farten ved å klikke her

Utenlandske markeder var under press.

Storbritannias FTSE 100 gikk raskt ned i Europa og falt 1,9%, mens Tysklands DAX 30 og Frankrikes CAC 40 falt henholdsvis 1,78% og 1,46%.

I Asia tapte Japans Nikkei 225 0,19% og Kinas Shanghai Composite falt 0,01%. Hang Seng overgikk Hong Kong, og steg 0,85%.