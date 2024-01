Alabama henretter dødsdømte ved å inhalere nitrogen

Den sørøstlige delstatens republikanske guvernør, Kay Ivey, har satt henrettelsesdatoen til torsdag, 06:00 GMT, for å starte en 36-timers periode.

FN bekymret for ny amerikansk henrettelsesmetode: «Det kan utgjøre tortur»

Et tidligere forsøk på å henrette Kenneth Eugene Smith ved dødelig injeksjon 17. november 2022, ble kansellert i siste liten etter den lovlige fristen for intravenøse injeksjoner for å injisere ham med den dødelige løsningen «ville vært bundet opp i timevis,» advokatene hans. si.

Alabama er en av bare tre amerikanske stater som godkjenner dødsstraff ved nitrogeninnånding, der døden er forårsaket av hypoksi (mangel på oksygen).

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) kalte 16. januar de planlagte henrettelsene «alarmerende» ved bruk av en ny og uprøvd metode kalt «nitrogenhypoksi».

Høykommisjonens talskvinne Raveena Shamdasani advarte om at dette «kan utgjøre tortur eller annen grusom eller nedverdigende behandling i henhold til internasjonal lov,» og ber om at henrettelsene stanses.