Alafilippe og De La Cruz frustrerte over Van Aerts styrke og Bocagars dominans (VIDEO)

Vi nevnte det allerede for to uker siden: leietakerne har plystret slutten av pausen og dominansen til de største aktørene i pelotonet øker bare med nærmer seg hovedbegivenhetene i sykkelsesongen.

Mellom Paris-Nice og Trino-Adriatico overlot de store navnene ingenting til resten av verden i forrige ukes fjorten dager med World Tour-løp. Tre seire for Boggar (i tillegg til generell klassifisering, poengklassifisering og beste unge spiller-klassifisering), tre seire for Roglic (i tillegg til generell, poeng og fjell), to seire for Jumbo-Wizma (via Kooij og i lagtidsprøven i Paris-Nice), en for Inios og en for Kanna. , takket være både Jakobsen og Merlier for Saudel.

Pedersen (ett trinn) og Philipsen (to trinn) tok resten og kunne ikke regnes som nest best. For å være ærlig var det bare Jonas Gregor (UNO-X) som klarte å ta en del av kaken blant «guttene», med en prikkete trøye, og vant Paris-Nice-splitten på bekostning av flere forsøk hver dag. .

Når vi snakker om utbrytere, klarte ingen jagerfly å overraske pelotonen denne uken, selv om Barguil, Burgoto og McNulty klarte denne tiden i fjor.

Irriterende scener

Uunngåelig er et slikt kvelertak på priser nok til å irritere alle de andre lagene i pelotonen. Denne søndagen så vi David de la Cruz ta seg tid til å spørre Tathej Bhogar om hans appetitt på ulv etter å ha skilt lag med det UAE-ledede helvetestoget. Spanjolen var fortsatt i Emirati-troppen for to år siden.

I Italia var det Julian Alaphilippe som viste en humoristisk gest denne lørdagen da han måtte redusere innsatsen i møte med et helvetestog ledet av Wood van Aert. Noen kilometer senere var Primos Roglik i ferd med å hente sin tredje bukett på tre dager…

«Det ble for mye for meg, det var veldig vanskelig. Til slutt klarte jeg å komme tilbake, men jeg måtte prøve mye. Jumbo-Wizmas dominans var klar og tydelig, Roglik var utrolig. Men på lørdag var Wood virkelig imponerte meg. Han gjorde virkelig en gal ting. gjorde, og han er favoritten for alle løp som kommer.»«Lulu» forklarte … uten å ville si mer om utvekslingen han hadde med belgieren, etter hans komiske gest i løpet, noen kilometer senere: «Dette er en samtale med Wood, ikke pressen.

Bør Jumbo-Wizma og Bocacar bremse ned de neste ukene for å unngå å sette hele pelotonen på ryggen? Spørsmålet må stilles.

