Alain Bougrain-Dubourg forklarer hvorfor det er viktig å beskytte krabber

med Det er ventet høye temperaturer de neste dagene Mange franskmenn prøver å spise fersk mat som sjømat, selv om prisen er relativt høy, er hummer en av dem.

Et krepsdyr som ikke må forveksles med en hummer. I motsetning til det mange tror, Hummer er ikke hannhummer. Det er veldig lett å skille dem fra hverandre: Hummer har to store klør, mens hummer har ingen. Den har imidlertid større antenner. Når det gjelder langoustine, er den veldig liten og har små klør.

«Napsteren er et kjøttetende dyr som, når det er modent, måler 23 til 25 centimeter, til og med opptil 50 centimeter. Den lever i 15-20 år og en hunn kan legge opptil 100 000 egg. Dette gir etter 10 måneder små larver som utvikler seg i vannsøylen. De vokser og er gjennomsiktige, så rovdyr ser dem ikke, men etter en stund vokser de og må finne et sted å gå,» forstår Dominique Sévillon, leder for Re Nature Environment.

Disse barna er imidlertid ikke trygge fordi de er i konkurranse med hverandre. «Når du har 100 000 egg, når du blir voksen, vil du bare ha tre små krabber.. Disse små skapningene, som er veldig skjøre, blir spist av et stort antall arter, sier Dominique Sévillon.

Ile de Ré har innført et hummerkonserveringsprogram

Men Krabber har nå blitt en sjelden art ikke bare på grunn av naturen, men også på grunn av mennesket. På 1700-tallet fikk amerikanske krabber tilnavnet «sjøkakerlakker» fordi de var så utbredt.

De ble brukt som gjødsel til grønnsakshager. Men denne befolkningen har gått ned gjennom årene. Det er av denne grunn at Ile de Ré har innført en plan for å beskytte krabber. Lansert av Community of Communes i 2013, Programmet slipper ut 3000 babykrabber hvert årSensibilisere beboere og skoler.

«Først måtte vi få tillatelse til å importere hummeren og kompatibel hummer, som betyr at den kom fra Skottland. Så måtte vi gjeninnføre den og se hvordan vi kunne gjeninnføre hummerlarvene med en veldig enkel prosess: vi dykket alle sammen og la dem tilbake på bakken og la dem leve livet sitt. Vi har gjort denne re-introduksjonen gjennom årene, og det gir gode resultater i dag.«, forklarer Lionel Quillet, president for kommunen Ré Island.

