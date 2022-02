Alain Delon dropper sin siste film

Avslutte Alain Delons applaus? Mirakler Le Picaro. Skuespilleren skal ikke lage sin siste film da den har vært aktuell i seks år. Når det gjelder forfremmelsen hans Mikeret, Patrice Legonde forklarer at planen han hadde med skuespilleren ikke vil skje. Skyld på det faktum at Alain Delons helseproblemer de siste årene (spesielt i 2019 da han fikk hjerneslag) utsatte filmingen. Men ikke bare det! direktør for Huden er brun Forklart på RFMs mikrofon sist søndag: “Delon, med alt vennskapet og beundring jeg har for ham, tror jeg å kunngjøre den siste filmen hans er som om han kommer til å spille den.”

Likevel var det Alain Deloin som startet ideen til den endelige filmen. Det var i 2016, avgjort av Laurent Delahouse Søndag kveld 20.30.. Han la merke til at han var på slutten av karrieren, og la til: “Jeg har fortsatt en drøm, det er å lage en siste film med Patrice.” Selvfølgelig Patrice Legonde, som var foran ham da han kom med disse kommentarene og ble veldig overrasket.

Dette er ikke tomme ord. Eventyret begynte med en syscene signert med regissør Jerome Donerre. Mikret. Hans tittel: Ledig hus. For å svare på Delon ringte Patrice Leconde Juliette Pinochet. Resten bør settes i angerkolonnen.