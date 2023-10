Alain Delon misbrukt? Datteren hans Anouchka har avslørt sjokkerende fakta

Sist søndag var Alain Delons yngste datter Anouchka gjest i September à Quarter-showet. Det var på settet han insisterte på å gi sin versjon av fakta. «Hun dro til Paris rundt klokken 8 om morgenen, og hun lot ham være alene på kjøkkenet til klokken 8 om natten, og la igjen to eller tre små ting på bordet som han kunne spise. Noen ganger ringte jeg ham rundt 19.00 og han sa til meg «Å, jeg er i mørket, jeg er alene».«, delte hun.

Denne skandalen er ikke ny, og likevel får den mye oppmerksomhet! Alt dette i fjor sommer da vaktdamen til den svært populære skuespilleren Alain Delon, Hiromi Rollin, ble anklaget for å ha misbrukt svakheten av sistnevntes familie. Det oppsto en virkelig krig hvor alle anklaget hverandre for løgner, bedrag og feilaktige fremstillinger.

Innflytelsen denne kvinnen hadde på faren hennes hadde en dyp innvirkning på ham, som det fremgår av hennes ord: «Hvis du har en kvinne som hamrer deg hele dagen: «Si at jeg er partneren din, jeg vil gifte meg med deg, du vil ha meg ut av huset ditt,» kalles det moralsk trakassering.«.

Anouchka delte da en spesielt traumatisk opplevelse; Hun ville elsket at Hiromi ropte på faren sin. «Han ringer meg, han legger fra seg telefonen, og jeg hører henne rope bak seg, men ropingen er…som en vanvidd, fornærmende barna hennes.«. Hun sier hun hørte ham rope:»Jeg vil at du skal gifte deg med meg, jeg vil at du skal gifte deg med meg, jeg er sliten!«.

Ikke én, ikke to, Anuchka griper sint telefonen hennes og ringer den viktigste skyldige. «Der tar hun. «Ja hei?» Med en liten, naturlig stemme…«, sier hun. Men problemet er: når hun ber om å få snakke med faren sin, sier hun at han sover.»Jeg sier til ham: «Nei, men han sover ikke. Jeg hørte nettopp søppel på telefonen, tuller du?». Så endret stemmen hennes seg og hun begynte å rope til meg og jeg sa til henne: «Hvis du snakker med faren min slik, er han 87 år gammel og i den tilstanden han er i, hvis du fornærmer faren min slik. , roper på ham, jeg sverger, jeg snur meg og kommer etter deg.«.