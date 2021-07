Det blir Champions League-fotball i Skottland neste måned, med Glasgow City som er vert for den første rundet miniturnering de trakk på fredag. Alle fire kampene er 18. og 21. august.

Det er ikke nok plass til å starte her for å forklare problemet med den nye utformingen av konkurransen. Men absurditeten i de tidlige stadiene er innføringen av en lukrativ gruppespill på 16 lag, som nesten firedobler den totale premiepengene til nesten 21 millioner kroner.

Det er en kjærkommen utvikling at dette inkluderer solidaritetsutbetalinger til alle de beste ligaklubbene i Europa. Likevel vil hovedmottakerne nesten uunngåelig være eliteklubbene i Europa, akkurat som de er i herrenes Champions League.

Debutants Celtic skal spille minikampen i Trondheim. De står overfor en mye vanskeligere oppgave å komme til finalen enn City – deres åpningskamp var mot tredjeplassert Levante, som ble nummer tre i den spanske Prima-divisjonen, og på grunn av det nye formatet kvalifiserte han seg til Champions League ved denne anledningen.

Celtic spanske hovedtrener Fran Alonso kjenner andre bedre enn Levante og sier at de alltid vil være hans sides hardeste motstandere. De andre lagene i miniturneringen er vertene, den norske andreplassen Rosenborg og deres hviterussiske rivaler FC Minsk.

Glasgow City, i motsetning til Celtics, ser ut til å ha tatt en relativt lett oppgave i første etappe mot Maldivene-mestere Birkirkara. De tapte 9-0 i en kvalifiserende gruppekamp i 2013-14.

En seier ville sette minikampfinalen mot BIIK-Shymkent, som under BIIK Kazygurts velkjente teppe, slo City i den siste -32 av 2017-18-turneringen. Sloven Bratislava ville være en erstatning for de skotske mestrene hvis de slo Birkirkara.

En ting til …

Han blir ny hovedtrener i City mens han spiller spill. Avgangen til Scott Booth FA WSL-siden til Birmingham markerer en sjelden endring i en klubb, noe som er bemerkelsesverdig på grunn av den svært lave inntjeningen til ansatte i nøkkelstillinger.

Med den mangeårige kapteinen Leon Rose fylte 40 år torsdag, som har omtalt i 14 påfølgende tittelvinnere, kan dette være en viktig tid for City, og han trenger å tenke litt på fremtiden han spiller for. En annen meget erfaren spiller, Leon Crichton, kom til Midwick på Motherwell med Paul Brownlees trenerteam.

Booths flytting til Midlands er en beregnet risiko. På den positive siden forlater han City på et høyt nivå og fører dem (i flere testsituasjoner) fra hovedtrener til sjette, mens bryteren setter ham i en av de beste ligaene i Europa.

Betydelig skade er at han blir med i en klubb, som bare unngår utvisning, og gjorde det midt i en stor aktørprotest over dårlige arbeidsforhold og lønn. Hvis Booth skal ha noen sjanse til å lykkes, når det gjelder antall og besluttsomhet, trenger et flott team raskt omstillingstrening.

En ting til …

Beslutningen om å spille åtte runder av Scottish Building Society SWPL2-turneringen, som er nødvendig for å bestemme to opprykksplasser, har vært godt og virkelig bevist. Ingen annen sesong avsluttes i ettermiddag.

Aberdeen er den forsvarende mesteren, og vil vinne pokalen etter dagens hjemmefinale mot Boromuyor Thistle på Palmoral Stadium. Siden Gormac Park ikke oppfyller SWPL1-kravene, vil Cove Rangers-banen være stedet for Aberdeens kamper neste sesong.

Hamilton Axis vil også bli opprykket hvis han vinner Kilmarnock på New Douglas Park. De vant det relaterte spillet 3-0 i oktober, og er ett poeng foran Partik Thistle og to bedre plasser enn Dundee United.

De to andre reklamekonkurrentene spiller med hverandre og jobber veldig hardt for å støtte Axis. Det er ikke noe poeng i hverken uavgjort eller United, og Hamiltons glid alene vil ikke ha noen innvirkning på de tre poengene. Det viktige er at alle lag fikk muligheten til å bli opprykket. I lang tid virket det som om det ikke skulle skje.

De som er flittige med å sikre spillene, fortjener æren – ti slike råd og deres spillere for skooppbevaring i et så smalt vindu.

Endelig …

Dette er den siste kolonnen fra Scottish Building Society, da SWPLs støtte slutter denne sesongen. Til alle berørte, spesielt medlemmet av det skotske fotballstyret for kvinner, SBS. Min takk til Kerra McKinney, direktør for markedsføring og kommunikasjon.