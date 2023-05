Alan Wake 2 kunngjør utgivelsesdatoen i en skremmende trailer

Alan Wake 2, den etterlengtede oppfølgeren til Remedys kultspill, gjorde en overraskende opptreden på Playstation Showcase. Gjennom en skummel ny trailer har vi endelig en utgivelsesdato for tittelen: oktober 2023!

Som du vet, har Sony gjort en avtale med fans fra hele verden onsdag 24. mai 2023 for en ny PlayStation Showcase. Under denne konferansen benyttet produsenten anledningen til å avduke noen nye titler som vil komme til Playstation 5 og PS VR2.

Vi hadde rett til noen overraskelser, som startet med den første traileren til Metal Gear Solid Snake Eater, eller til og med traileren til Phantom Blade, et lovende actionspill som er ultranervøst.

Men over natten fikk vi også rett til en ny trailer for Alan Wake 2! På tide, Remedy bestemte seg endelig for å vise oss litt spilling. Som vi kan se i hans første bilder, den usunne og skremmende atmosfæren i det første verket gjør comeback.

Alan Wake 2 lover å bli mye mer skremmende

Dessuten må du bare anstrenge ørene for å gjenkjenne stemmen til Matthew Porretta, skuespilleren som allerede spilte den forbannede forfatteren i første del. Tolken har, som lovet, hevet seg. Men det er ikke alt, da vi også kan se at Sam Lake, et av grunnleggerne av det finske studioet og skaperen av Max Payne, låner ansiktet sitt til en av hovedpersonene.

Ved å se denne traileren vil fans av Remedy-produksjonene også ha gjenkjent stemmen til James McCaffrey, den ikoniske stemmeskuespilleren til Max Payne (også fra Control). Vi finner derfor hele «lille familien» Remedy i denne nye produksjonen, som lover å være mye mørkere, blodigere og mer urovekkende enn den forrige.

Etter hva vi forstår, Alan Wake sitter fortsatt fast i BrightFalls i limbo, mens politiet leter etter ham. I likhet med forfatteren vil de befinne seg midt i et forferdelig mareritt. Slik sett påpeker vi detAlan vil ikke være den eneste spillbare karakteren. Faktisk vil vi også befinne oss i kontrollene til en FBI-agent.

Men fremfor alt avslører Remedy endelig utgivelsesdatoen for tittelen med denne traileren. Som kunngjort av hovedrolleinnehaver Matthew Porretta, spillet vil lande på PS5 17. oktober 2023. Avtalen er gjort!