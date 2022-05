Alan Wake vil bli tilpasset til serier av AMC

Tv-kanalen AMC har kjøpt rettighetene til tilpasningen av Alan Wake-universet i tv-serier.

Utgitt i 2010 på Xbox, har Alan Wake blitt en videospilllegende i løpet av et tiår. Men da det ble utgitt, ble Remedy-spillet møtt med blandet suksess. Den nye tittelen fra skaperne av den utmerkede Max Payne skuffer med mangel på dybde i spillingen. Universet hans forfører derimot. Og det er dette som vil gi den sin kultstatus 10 år senere.

Inspirert av historiene til Stephen King, er Alan Wake et action-skrekkspill satt i New England, der den berømte forfatteren Alan Wake møter sin egen fantasihistorie.

En TV-serietilpasning hadde blitt annonsert. i 2018. Prosjektet så imidlertid ut til å ha stoppet opp en stund. Studioets kunngjøring av Alan Wake 2 for noen måneder siden ser ut til å ha gjenopplivet Hollywoods interesse for seriens univers. AMC studios (The Walking Dead) har nettopp kjøpt rettighetene til å tilpasse sagaen.

«AMC produserer helt strålende serier.» sier Sam Lake, skaperen av franchisen. «De kjøpte rettighetene til Alan Wake og vi jobber med dem for å få prosjektet i gang. Vi har ingen ytterligere detaljer å dele for øyeblikket.»

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.