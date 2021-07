Norge, Mich. (WJMN) – I Norge finner du ikke en pott med gull på slutten av regnbuen, du kan finne alpakkaer.

Resultatet av regnbuen er alpakkaene Eierne Mary Lynn og David Worley blir ofte spurt om hvorfor de valgte albaca for gården sin for 16 år siden.

“Vi hadde fem mål her, og vi gjorde egentlig ingenting. Mannen min kom til meg en dag og sa:” Jeg tror jeg vil dyrke noe der. “Jeg sa:” Bra med meg, jeg elsker dyr. ” Jeg håper jeg gjennom guddommelig veiledning lærte om alpakkaer på utstillingen vår det året. Så vi begynte å gjøre mye forskning og bestemte oss for at det var veien vi ønsket å gå. ”

Folk fra hele verden kommer til Rainbow’s End for å se disse spesielle dyrene gjennom året. Hvis du besøker om sommeren, kan du se alpakkaene nyte bassenget en dag.

“De er et veldig forsiktig dyr. De kommer fra en kamelfamilie, og Lamas slektninger og folk misforstår dem ofte, ”forklarte Verley. “De vet ikke om de er det samme. Men de er ikke det samme. Lamaen er et enormt dyr. Albacos veier bare omtrent 150-180 pund.

Verlis kutter alpakkaene sine en gang i året, og fiberen deres spinner til naturlig garn. Hvis du elsker et av dyrene, er det stor sjanse for at du finner en skjerm med boken deres som selges i Rainbow Gift Store.

“Albaca er fem ganger varmere enn ull, og det er mye bedre. Så det er en flott fiber, spesielt i vårt område.”

Etter nesten to tiår med suksess, ønsker Verlis å pensjonere seg snart, selge gården til noen som har holdt virksomheten åpen og selge dem like mye som de elsker dyr.

“Først og fremst vil jeg si at vi virkelig er velsignet. Du vet, ingenting som dette kommer uten mye arbeid, men det er definitivt en stor belønning når folk elsker stedet vårt. For det meste ønsker de å komme tilbake hvert år når de kommer gjennom dette området, ”sa Worley.

Nedenfor er den fullstendige rapporten om Verizons pensjon.

Rainbow’s End Albacos og Rainbow gavebutikk vil fortsette å åpne når Verizon finner nye eiere. Driftstiden er mandag til lørdag kl. 10-16.