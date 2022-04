Albert av Monaco: Den mystiske avgangen til hans voldelige datter blir forklart

Kjærlighet over alt annet? Som 30-åring er Jasmine Grace litt hevngjerrig i livet. Hun er født uten far, og er datter av Tamara Rotolo, en amerikansk ansatt som ble eiendomsmegler, og til slutt ble anerkjent i 2006 av Albert II av Monaco.Jeg har savnet det bildet på min side.» Hun trodde Havnebasaren I fortiden. Nære bekjente av Alexandre Gostev, en annen sønn av prinsen av Monacos, og Charlenes tvillingbarn, stoppet brått hans tilstedeværelse, som var full av gode vibber på sosiale nettverk. Det var i februar, og årsaken er nå klar.

Det verste er over

Digital detox, en prioritet for hans voksende skuespillerkarriere … rykter spredte seg. Jasmine Grace ser virkelig ut til å være forpliktet til noe annet: kjærestens velvære. Ian Mellencamp har faktisk prøvd i noen måneder. Svigersønnen til musikeren John Mellenkamp ble hjerteoperert og la ut arret sitt på Instagram. «Jeg vet at jeg har vært stille på sosiale medier i det siste og planlegger å dele mer om reisen min, men nå vil jeg takke alle for deres støtte.» Han skrev. Å være bak henne er dårlig, og den unge kvinnen kan snart slå. Han hadde nettopp dukket opp klokt for «Earth Day» 22. april.